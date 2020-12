Real Madrid es de Champions League: venció 2-0 a Borussia Mönchengladbach y avanzó sin lío

Real Madrid sacó su casta en la Champions League y no tuvo mayores problemas para vencer este miércoles 2-0 al Borussia Mönchengladbach, con una gran actuación del goleador Karim Benzema. Con ese resultado favorable, el equipo de Zinedine Zidane llegó a 10 puntos y terminó en la primera posición de la tabla de posiciones del grupo B, avanzando a los octavos de final del certamen europeo.

No era el Bernabéu. No había opción de ejercer miedo escénico por la ausencia de público, pero el Real Madrid recuperó su versión de las grandes noches europeas. El descrédito de caer a la Liga Europa o no superar por primera vez la fase de grupos habría desatado un huracán en el que era mejor no pensar. Todos optaron por ser positivos y lo demostraron a base de actitud en el césped.

Zidane supera el momento más crítico como técnico madridista. Su futuro estaba en al aire en caso de batacazo histórico y sale reforzado con dos triunfos que cambian el paso, ante el Sevilla y un Borussia Mönchengladbach que fue inferior ante la máxima concentración del Real Madrid. El técnico cumple la palabra a sus jugadores. Todos son importantes. Dio la titularidad a Vinicius y Rodrygo en una cita trascendental.

Los hombres de Zidane llevaron la iniciativa desde el comienzo, inauguraron el marcador pronto y vivieron con tranquilidad. Dos goles en jugadas calcadas. Primero el español Lucas Vázquez y luego el brasileño Rodrygo Goes pusieron centros medidos a Benzema para que este superara al suizo Yan Sommer a placer. En el minuto 43, el colegiado anuló un gol al croata Luka Modric por fuera de juego previo del francés Raphael Varane.

El Mönchengladbach no pudo ejecutar como le gustaría su plan de aprovechar los espacios a la espalda de la defensa madridista y estuvo sometido al dominio de estos que, a pesar del intento de reacción en la segunda mitad, quedó en nada.

