Real Madrid vs. Juventus: dos sueños por un solo trofeo llamado ‘la orejona’

Españoles e italianos se enfrentarán este sábado, a las 1:45 p.m., en Cardiff, en la gran final de la Champions. James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, la cuota colombiana en semejante evento futbolero.

Real Madrid y Juventus, dos de los mejores clubes europeos de fútbol, se juegan el sábado en uno de los templos del rugby, el Millennium Stadium de la ciudad galesa de Cardiff, la corona europea de clubes en una final de la Liga de Campeones sin claro favorito.

Tanto Real Madrid como Juventus han ganado esta temporada dos de las ligas más potentes del continente, por lo que llegan en plena forma. En el caso del equipo turinés, si gana en Cardiff, conseguiría el triplete, al haberse llevado también la Copa de Italia, con lo que se convertiría en el noveno equipo que lo logra.

El Real Madrid, por su parte, pese a poseer el récord de títulos en la historia de la Liga de Campeones, con once, solo ha logrado en una ocasión el doblete Liga española-Champions, y fue en 1958, por lo que se ha pasado 59 años sin repetir esa hazaña.

"En la final no hay favorito, es 50-50. Se dice que la Juventus defiende mejor, que el Real Madrid ataca mejor, pero no tiene nada que ver, una final la tienes que jugar, no creo que haya mucha diferencia entre el Real Madrid y la Juve", afirmó el técnico del equipo blanco Zinedine Zidane, que se enfrenta al que fue su club como jugador en los noventa.

El Real Madrid acude con un Cristiano Ronaldo en forma y motivado para sumar méritos en busca de su quinto Balón de Oro, acompañado de lugartenientes como Karim Benzena, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo y Keylor Navas.

- Ventaja del banquillo madridista -

Pero lo que ha hecho fuerte esta temporada al Real Madrid ha sido su banquillo, que le ha permitido a su técnico Zinedine Zidane hacer rotaciones con garantías, gracias al colombiano James Rodríguez, Isco Alarcón, Álvaro Morata o Marco Asensio.

Enfrente estará una defensa casi infranqueable como el veterano portero Gianluigi Buffon, que a sus 39 años busca su primera Champions, el único trofeo importante que falta en palmarés, protegido por Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Alex Sandro.

Pero la Juventus ha sabido equilibrar la solidez defensiva, que es un sello inherente al fútbol italiano, con una oferta en ataque que querrían tener muchos clubes europeos, con los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, la joya del fútbol rioplatense, al que ya se compara con Leo Messi.

Junto a ellos, el croata Mario Mandzukic y el brasileño Dani Alves, que ha adelantado su posición de lateral izquierdo para convertirse en un extremo que surte balones al peligroso trío de ataque.

La ventaja del Real Madrid reside en su experiencia en este tipo de partidos, con sus once títulos, en catorce finales disputadas, mientras que la Juventus ha ganado solo dos de las ocho que ha jugado.

"Debe haber optimismo, pero no somos favoritos. El Real Madrid está en su tercera final en cuatro años, y esta acostumbrado a jugarlas", señaló el técnico juventino, Massimiliano Allegri.

- En la casa de Bale -

El Real Madrid tendrá probablemente que prescindir de una parte de la BBC, formada por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale, ya que el galés acaba de salir de una lesión y su ausencia ha coincidido con un gran final de temporada del andaluz Isco Alarcón.

El galés tenía mucha ilusión puesta en esta final que se disputa en su ciudad de Cardiff, en un estadio que se encuentra a dos kilómetros de donde nació, pero parece poco probable que sea titular.

La final puede ser el último partido del colombiano James Rodríguez, descontento con lo poco que está jugando en el Real Madrid, y que podría marcharse a otro club europeo.

El partido se juega con muchas medidas de seguridad, sobre todo tras el atentado de Mánchester, el pasado 22 de mayo, en el que murieron 22 personas.

La ciudad galesa, de apenas 350.000 habitantes, con una modesta capacidad hotelera y turística, se ha visto desbordada por la llegada de los 40.000 hinchas españoles e italianos.

Alineaciones probables:

Juventus: Gianluigi Buffon -Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro - Miralen Pjanic, Sami Khedira - Dani Alves, Paulo Dybala, Mario Mandzukic - Gonzalo Higuaín. Entrenador: Massimiliano Allegri.

Real Madrid: Keylor Navas - Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modric, Casemiro, Isco Alarcón, Toni Kroos - Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Zinedine Zidane.

Árbitro: Felix Brych (Alemania).