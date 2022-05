Real Madrid vs. Liverpool: en el equipo español están "mentalmente muy fuertes"

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, afirmó que están "mentalmente muy fuertes" para afrontar la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool inglés el próximo sábado en París, donde confía en hacer algo inolvidable para la afición merengue.

"Mentalmente estamos muy fuertes. Sabemos que hasta el final del partido tenemos que creer y vamos a estar muy fuertes para todas las situaciones", dijo el atacante de 21 años en una entrevista divulgada este jueves por el portal deportivo "ge", del Grupo Globo.

El exjugador del Santos espera no tener que pasar "por otra prórroga", como en cuartos ante el Chelsea y en semifinales frente al Manchester City, y "ganar en los 90 minutos" reglamentarios.

"Pero si llega la prórroga, también estamos preparados, ya pasamos por dos", advirtió.

Rodrygo, autor de los dos goles in extremis que forzaron la prórroga en las semis, espera "poder hacer algo para ser recordado y para que el Real Madrid se proclame campeón", en el 'Stade de France' de Saint-Dennis.

Aseguró que todavía no sabe si será titular en la decisión del sábado, porque el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, acostumbra a comunicarlo a los jugadores el día de antes del partido.

"Cuando voy a jugar de titular, en la víspera llega y me dice: 'Mañana vas a jugar'. Si no dice nada, es porque no voy a jugar. Pero para la final todavía no habló con nadie porque (apenas) comenzamos la preparación", indicó.

"Pero creo que cuando se vaya aproximando el partido dirá alguna cosa. Y en la charla antes del partido es donde sabemos el once que jugará", completó.

El extremo brasileño considera que ha hecho "muy buena" temporada, pero aseguró que "todavía" no ha mostrado "ni la mitad" de lo que puede llegar a hacer con la camiseta del Real Madrid.

"Aún tengo mucho que mostrar y creo que aún voy a mostrar mucho más", sentenció.