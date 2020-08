Refuerzos costosos vs. proyecto: el 11 de Bayern que aplastó a Barcelona costó 100 millones de euros

La goleada 8-2 del Bayern Múnich sobre el Barcelona, el pasado viernes en los cuartos de final de la Champions League, ha despertado todo tipo de comentarios en Europa.

Los principales tienen que ver con el rendimiento de los jugadores del conjunto azulgrana y la conducción de Quique Setién, quien tendría un pie afuera del equipo catalán.

Pero el más reciente está relacionado con el valor de la plantilla titular del equipo alemán, que es mucho más económica en comparación con la del cuadro catalán, que cuenta en sus filas con grandes figuras.

"El dinero ayuda a crear equipos, y el Bayern no es desde luego el equipo más humilde del continente, pero a menudo el buen ojo y la buena planificación hacen más que los millones. El cuadro bávaro puede dar fe: los once jugadores que formaban el once inicial que aplastó al Barcelona costaron exactamente 100 millones de euros, menos de lo que pagó el Barça por Dembélé, Coutinho o Griezmann”, escribió el diario ‘Marca’.

Inter, a meterse en una final europea tras 10 años: enfrenta a Shakhtar, en 'semis' de Europa League

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Leon Gortezka, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, Thomas Muller, Ivan Perisic y Robert Lewandowski fueron los once que presentó el Bayern.

Publicidad

"El más caro de los once. El Bayern pagó 30 millones al Schalke en el verano de 2011 por un portero que ya está en la historia del club bávaro y del fútbol alemán. Campeón de todo a nivel de clubes y campeón del mundo con Alemania en un Mundial en el que fue uno de los mejores jugadores del campeonato”, escribió el rotativo sobre el arquero Neuer.

James Rodríguez tiene claro que no seguirá en Real Madrid: “En unos días sé para dónde voy”

Lo llamativo, según el diario español, es que los cinco suplentes que saltaron desde el banquillo costaron más que los que estaban en cancha.

"El coste de Sule (20 millones), Lucas Hernández (80), Tolisso (41,5), Coutinho (cesión de 8,5) y Coman (21) asciende a 171 millones de euros”, finalizó ‘Marca’.