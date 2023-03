Richarlison, palabras explosivas y hasta groseras en contra de su técnico en Tottenham

Tottenham quedó eliminado de la Champions League 2022/2023 en su casa y ante su gente, luego de haber empatado 0-0 con el Milan en el Tottenham Hotspur Stadium y no poder revertir el 1-0 del duelo de ida, lo que los dejó en la fase de los octavos de final de la máxima competición de clubes de Europa. Luego del compromiso en tierras inglesas, Richarlison fue uno de los más críticos por el fracaso en la competición y no tuvo reparos en señalar a un culpable: el entrenador Antonio Conte.

"Claro, estamos fuera de la mayor competición de clubes. No puedes jugar así cuando necesitas marcar un gol, creo que el míster (Antonio Conte) debería haber adelantado más al equipo, sobre todo en el segundo tiempo", expresó el brasileño en declaraciones a la prensa.

Richarlison ingresó al minuto 70 del compromiso de la Champions League contra los italianos en lugar de su compatriota Emerson. El jugador de 25 años no entendió el por qué inició desde el banco y más en una juego tan importante como este.

"No entendí el cambio, estaba jugando bien, ganamos contra el Chelsea y el West Ham y de repente estoy en el banquillo. Jugué cinco minutos contra el 'wolves', pregunté el motivo y nadie me dijo el por qué. El martes me pidieron que hiciera una prueba de condición física en el gimnasio y me dijeron que iba a estar en el banquillo si la aprobaba, y estuve en el banquillo", refirió un contrariado Richarlison.

"A renglón seguido continuó con sus críticas hacia el timonel italiano, pero pese a ello, aseguró que es un profesional y que trabaja día a día.

"No hubo explicación otra vez, a ver qué nos dice Conte, pero no soy tonto, soy un profesional, trabajo cada día y quiero jugar. Pero no tengo minutos, pierdo el tiempo. Esta temporada es una miexxx", concluyó el delantero del Tottenham.

Ahora, el Tottenham deberá enfocar todas sus energías en la Premier League, competición en la que este sábado 11 de marzo se enfrentarán al Nottingham Forest, a partir de las 10 de la mañana, hora de nuestro país. El equipo donde milita el defensor colombiano Dávinson Sánchez se ubica en la casilla número cuatro con 45 puntos, luego de 26 compromisos disputados.

La Premier League es liderada por el Arsenal con 63 puntos, seguido del Manchester City con 58 enteros y el podio lo completa el Manchester United, con 49 unidades.