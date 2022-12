Rio Ferdinand sobre el PSG: ''Tienen muchas estrellas pero no juegan como un equipo''

Kylian Mbappé, uno de los referentes del club, marcó el segundo gol del cuadro parisino, pero no fue suficiente para evitar la derrota en el debut en esta nueva edición de Champions League.

Rio Ferdinand, exdefensor central inglés, ahora comentarista de fútbol en televisión, criticó a las estrellas del Paris Saint Germain por su pobre desempeño contra el Liverpool luego de la derrota 3-2 contra el cuadro inglés.

El exjugador, que brillara en su carrera con la selección de Inglaterra y el Manchester United, habló con 'BT Sports' sobre la ética y la decepción que le causó la mala actuación de varios jugadores del equipo francés.

''Seré sincero, los muchachos del PSG me decepcionaron. No tuvieron intensidad, completamente distinto a lo que vi del equipo de Liverpool'', comentó Ferdinand.

Además, el inglés criticó a los atacantes 'galos': ''Los delanteros nunca quisieron defender, no sé si no era su obligación o no quisieron, pero por eso los castigaron''.

Para finalizar, opinó: ''Están construidos como un equipo estrella, pero no lo son – tienen jugadores estrellas, pero no lucen como un equipo.”

