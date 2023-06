Rodri: "Marcar el gol es increíble, hemos hecho historia pero queremos más"

El español Rodrigo Hernández, autor del gol que coronó campeón de la Champions al Manchester City, aseguró que jugó "como una miexxx", pero que se dijo a sí mismo que tenía que superarlo y así llegó el gol del triunfo.

"Esto es un sueño hecho realidad", dijo Rodri en los micrófonos de 'BT Sport'. "Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final dios te da esta oportunidad".

"Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una miexxx, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble", añadió el centrocampista español.

Sobre cómo se imaginó el juego en la final en Estambul contra un duro rival como el Inter de Milán. Agregó que han hecho historia al ganar la primera 'orejona' del equipo, pero que aún quieren más.

"Las finales son así, hay muchos nervios, no esperábamos otra cosa. Para muchos de mis compañeros era su primera final, pero hemos competido como animales. Hemos hecho historia, pero lo bueno es que queremos más. Ahora hay que disfrutar, porque estos momentos no vuelven a pasar", complementó el centrocampista español de 26 años.

Según las estadísticas de 'Sofa Score', portal especializado en números y demás aseguró que Rodrigo Hernández Cascante actuó todo el compromiso contra los italianos, tuvo dos pases clave y un 93 por ciento de pases precisos, además de 3 intercepciones. A eso, anotarle que convirtió el único gol del duelo frente al Inter de Milán, dando así la primera Champions League al conjunto 'celeste' de la ciudad de Mánchester.

Su puntación en el compromiso que se jugó en el Estadio Olímpico Atatürk fue 7.9

Aquí los números de la actuación de Rodri, en la final de la Champions League: