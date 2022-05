Rodrygo Goes: “No sé qué hacer, ya estoy ansioso por la final de la Champions League"

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, comentó su buena relación con el francés Karim Benzema, quien, aseguró, le “ayuda mucho” para crecer como futbolista y desveló, entre risas, que el mejor consejo que le da el galo es “que le pase el balón”.

“Benzema me ayuda mucho. Siempre habla conmigo antes de los partidos y me da consejos que me ayudan mucho. Yo siempre intento escucharle porque tiene mucha experiencia. ¿El mejor consejo? Que le pase el balón (ríe)”, dijo en el día de medios previo a la final de la Liga de Campeones que disputarán este sábado 28 de mayo contra el Liverpool.

Un Rodrygo que, tras forzar la prórroga con sus goles ante Chelsea y Manchester City, se ha convertido protagonista en las remontadas del Real Madrid en esta ‘Champions’, pero no se conforma.

“He vivido unas noches mágicas en el Bernabéu, pero no he cumplido porque quiero vivir muchas más. Quiero estar toda mi carrera aquí y vivir más noches mágicas que me permitan vivir el sueño de jugar aquí”, declaró.

Para el brasileño será su primera final de Liga de Campeones, mientras que comparte vestuario con futbolistas que ya tienen cuatro en su palmarés, a los que acude para pedirles consejo.

“No sé qué hacer, ya estoy ansioso. Me dicen que esté tranquilo. Ellos han jugado muchas finales y han ganado. Que siga haciendo lo que estoy haciendo y que todo saldrá bien”, comentó.

¿Quién fue el último campeón de la Champions League?

El Chelsea, tras vencer 1-0 al Manchester City, en el estadio Do Dragao, ganó la edición del año anterior. Este fue el segundo título del club londinense en competencia, luego del logrado en la temporada 2011-2012.

¿Cuándo será el partido entre Liverpool y Real Madrid por la final de la Champions?

El duelo entre el conjunto español, el cual viene eliminar a Manchester City y el conjunto dirigido por Jürgen Klopp tendrá cita el próximo sábado 28 de mayo desde las 2:00 PM (hora Colombia )y se disputará en el estadio Saint Dennis de París, Francia.