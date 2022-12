Ronaldo: “La Champions League en su formato en Portugal es una gran elección”

Luego de que se conociera que el certamen internacional se disputará en ese país, para no tener que darla por terminada, el exjugador brasileño dio su opinión sobre esta decisión de la UEFA.

Ronaldo Nazário, ex jugador brasileño del Real Madrid y del Barcelona entre otros, se mostró satisfecho por el formato que servirá para decidir al campeón de la presente edición de la Liga de Campeones.

"La gente está deseando que vuelva la Champions y hemos estado amenazados con la posibilidad de no acabar esta edición. Por suerte tenemos este formato y creo que va a tener bastante emoción, los equipos no tendrán segunda oportunidad. Ganarán los partidos quienes arriesguen más, quienes intenten más", dijo.

"Todos mis logros más importantes fueron en este formato y me parece el más justo para esta ocasión, no iba a haber tiempo de otra manera. Vamos tener mucha emoción en pocos días", señaló en una rueda de prensa el embajador del Banco Santander para los patrocinios de fútbol, quien protagonizará la campaña con la que la entidad apoya el regreso de la máxima competición europea de clubes.

Además, Ronaldo opina que la sede elegida es acertada. "Creo que fue una excelente elección. Portugal está muy bien preparada, dio una lección al mundo sobre cómo salir de la crisis del coronavirus. Creo que la elección fue perfecta", dice.

El ex delantero no cree que los aficionados españoles tengan una ventaja al ser su país fronterizo con el luso pues entiende que los encuentros se disputarán a puerta cerrada. En el plano deportivo no piensa que lo suceda en las distintas ligas vaya a afectar.

"Todos van a tener tiempo suficiente para entrenar. En LaLiga estamos jugando. Van a tener tiempo incluso quienes no están jugando sus ligas nacionales. Va a ganar el que sea mejor en el campo", afirmó.

Preguntado por la eliminatoria que está midiendo al Real Madrid contra el Manchester City, apuntó: "La eliminatoria no va a estar decidida ni mucho menos. Jugar sin afición puede equilibrar más el partido pero la eliminatoria está abierta. Vamos a ver seguro un gran partido".

En cuanto al cruce entre Barcelona y Nápoles, manifestó: "El Nápoles después de haber ganado las Copa contra la Juventus saldrá más fuerte. Encontrará un Barcelona en casa sin afición pero con la calidad que tiene. Lo normal es que el Barcelona pase a la siguiente fase".

Duelos hispano-italianos habrá también en la Europa League, el que medirá al Getafe contra el Inter de Milán y el que enfrentará al Sevilla y a la Roma: "El Inter-Getafe es otro partido muy duro. Para mi el Inter tiene más posibilidades de salir ganador. El Sevilla-Roma también es bastante equilibrado".

Junto a Ronaldo estuvo también Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y responsable de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de Grupo Santander: "Ha sido una pena que no haya público porque los partidos son público, pasión, ese momento mágico en las gradas. Sabíamos que se tenía que hacer de forma diferente, seguir los protocolos. La solución ha salido buena", dijo.

"Portugal lo ha hecho excepcionalmente bien como país, ha sido un modelo en la gestión de la crisis sanitaria. Creemos que va a tener una expectación enorme y que podemos batir récords de audiencia porque hay mucho deseo de fútbol. Este formato tiene la atracción de la novedad, de lo distinto y lo diferente. Creo que va a funcionar bien", añadió.

En la misma línea declaró: "La competición se ha visto alterada pero la emoción que se va a producir, que la competición se abra, nos parece que es lo normal. Nunca podemos poner el fútbol por delante de la seguridad sanitaria y los pasos son los correctos. Nos parece muy bien apoyar esta competición y creemos que portugal es un país extraordinario para hacerlo".

"Hemos recibido muchísimas llamadas de empleados del banco y de clientes que quieren seguirlo de alguna manera. Tendremos que ser un poco innovadores. Alguna carpa al lado de los estadios... no sé. Me encanta la solución de que a los patrocinadores nos dieran un cupo pequeño de entradas respetando cinco o seis metros de distancia", agregó.

Por otro lado, Cendoya destacó el modo en el que Europa ha enfrentado la crisis sanitariadel coronavirus. "Ha actuado de manera unida y contundente frente a ella con medidas de estímulo fiscal, de apoyo a las familias, de apoyo a las personas desempleadas, nunca vistas en Europa", comentó.

"En la pasada crisis estuvimos un poco más con retraso, por detrás de los acontecimientos. Esta vez Europa se ha plantado, se ha propuesto que haya más solidaridad. Europa se refuerza y la Champions es el mejor espejo. Es una muy buena competición, ha tomado una muy buena decisión. Ha esperado y creo que ha jugado bien. Va a ser muy chulo ver a todo el mundo concentrado diez días, es algo diferente. La audiencia será grande", finalizó.