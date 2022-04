Se le abrió una puerta a Luis Díaz: Jürgen Klopp descartó a una de sus figuras para Champions League

Cada vez falta menos para conocer al nuevo campeón de la Champions League. Entramos en la recta final y las semifinales están que arden. Por eso, cada detalle cuenta y el más mínimo error o alguna ausencia importante se podría pagar caro.

Teniendo en cuenta lo anterior, hay cierta preocupación en Liverpool. Y es que, de acuerdo con el entrenador, Jurgen Klopp, no podrían contar con su delantero y goleador, Roberto Firmino, para el compromiso de ida frente a Villarreal, en Anfield.

"Hizo entrenamiento diferenciado y aparte del grupo, lo cual al menos es bueno, pero no estoy seguro de que vaya a jugar. Tal vez me sorprendan y me digan que 'Bobby' está adentro y listo, pero no creo que sea así", afirmó en rueda de prensa.

Así las cosas, el atacante brasileño estaría, prácticamente, descartado para este encuentro, más allá de que el estratega, lo "espera con los brazos abiertos, en caso de que se de." Por fortuna y como confirmó Klopp, es el único lesionado.

Basado en esa novedad que ha encendido las alarmas en los 'reds', no se descarta que el tridente conformado por Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah, que ha hecho fiestas en los últimos partidos, se pueda repetir en el once titular.

¿Cuándo y a qué hora es Liverpool vs. Villarreal?

Este miércoles 27 de abril, a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, los 'reds' recibirán al 'submarino amarillo', por el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2021/22.

