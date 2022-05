Sergio Agüero y su favorito para la final de Champions League: "Real Madrid tiene muchas chances"

El argentino Sergio Agüero, que presenció el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla desde el palco del Wanda Metropolitano, declaró que "el Madrid tiene mucha experiencia y muchas chances" para la final de la Liga de campeones ante el Liverpool, el próximo 28 de mayo en París.

"Para mí tiene muchas chances el Real Madrid. Yo creo que es un equipo que tiene mucha experiencia en esta circunstancia y la realidad es que lo admiro mucho porque no se de dónde saca tanta energía los últimos minutos porque normalmente los equipos van a full los primeros minutos pero el Madrid los últimos minutos parece que tienen otros pulmones. Es algo que vienen construyendo hace años y hay que tenerle un respeto", dijo el exfutbolista a Movistar.

Sobre su visita al Wanda, Agüero explicó: "Estaba por Madrid, que tenía que hacer unas cosas y como jugaba el Atlético aquí y no conozco el estadio nuevo hablé con Miguel Ángel Gil y me invitó para venir al palco. Es muy lindo. Sirve mucho por el tema de que entra más gente y el tema de marketing pero yo me quedaría con el Calderón, me trae buenos recuerdos".

Agüero añadió que está bien de salud, después de que el pasado diciembre abandonas la práctica del fútbol por una arritmia cardíaca, siendo jugador del Barcelona. "Por suerte mejor, haciendo un poco de control jugando un poco al padel, al golf, pero bueno cosas que no me hagan hacer un esfuerzo extremo, así que por ahora bien, seguramente el mes que viene haré un chequeo más pero por ahora todo bien".