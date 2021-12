Sérgio Conceicao, entrenador de Porto: "Hoy demostramos que somos un equipo de Champions League"

El entrenador del Porto, Sérgio Conceição, consideró hoy que sus jugadores demostraron que son un equipo de Liga de Campeones y que merecieron más, tras perder 1-3 con el Atlético de Madrid y despedirse de la competición europea.

"Lo echamos todo a perder en un partido que es ingrato. Creo que merecíamos mas que este resultado y la Liga Europa. Los jugadores demostraron que somos un equipo de Champions", dijo en la rueda de prensa tras el encuentro.

Conceição aseguró que se quedó con la sensación de que dieron la misma imagen que en el resto de partidos del grupo, a excepción de la pesada derrota en casa contra el Liverpool, pero les faltó "eficacia arriba".

"Creo que los jugadores interpretaron a la perfección la estrategia que teníamos para este partido. Pero no conseguimos marcar y ser eficaces ofensivamente", lamentó.

El momento del partido fue la expulsión de Wendell, que volvió a igualar las tornas después de que el Atlético se quedase con un hombre menos minutos antes.

"Teníamos 30 minutos para jugar contra diez", dijo el entrenador, que consideró que con la expulsión lo echaron "a perder", por la "reacción de un jugador que tiene 8 años de Bundesliga y experiencia".

"Tengo que ser frontal y decir las cosas como las digo en el vestuario. No podemos tener una actitud así en un partido que define el pase a octavos de Liga de Campeones", censuró.

La "victoria moral", dijo, no le sirve. "Los aficionados reconocieron lo que el equipo hizo y mucha gente se quedó al final. Vieron que el equipo estuvo bien y determinado para ganar. Pero los aficionados no quieren mi agradecimiento, quieren victorias. No quieren justificaciones, quieren pasar a octavos", concluyó.