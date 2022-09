Sergio Conceicao no se guardó nada: “Atlético de Madrid no ha existido”

Sergio Conceiçao, entrenador del Oporto, aseguró este miércoles, tras la derrota en la última jugada del partido contra el Atlético de Madrid, que el conjunto rojiblanco "no ha existido".

Asimismo, destacó el "increíble" trabajo de sus jugadores y criticó la actuación arbitral, tanto en la inferioridad numérica por la expulsión de Taremi como en el tiempo añadido hasta el 2-1, que llegó cuando "había terminado el tiempo extra del extra".

"El Atlético no ha existido. El cuarto árbitro me ha dicho que de los 9 a los 10 de añadido faltaba un minuto más. El gol del Atlético es a los 10 minutos y 20 segundos. Cuando empieza la jugada que resulta en el 2-1, el cuarto árbitro me había dicho que el partido había terminado y él estaba hablando por el intercomunicador con el árbitro. No sé por qué ha dejado continuar la jugada. Ya había terminado el tiempo extra del extra. Me parece muy injusto", advirtió.

"Mis jugadores han hecho un partido enorme en la primera y la segunda parte. Hemos sufrido el gol en inferioridad numérica, hemos conseguido igualar y hemos hecho una transición que podíamos haber hecho mejor sin inferioridad numérica. Ha llegado un momento en que mi compañero en el banquillo de al lado no sabía qué hacer para intentar anular a mi equipo. Mis jugadores han hecho un trabajo increíble", destacó.

"La estrategia ha sido muy buena, en el sentido de anular todos los puntos fuertes del Atlético de Madrid, que los tiene. Es un equipo que juega muy bien, con Joao y Morata arriba", añadió.