Sergio Ramos, tras perder con Bayern: "Nos faltó personalidad, en la vuelta hay que dejar la vida"

El defensa español del París Saint-Germain Sergio Ramos reconoció que les faltó personalidad en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich (0-1), este martes en el estadio Parque de los Príncipes.

"En la primera parte salimos a esperarlos, en la segunda tuvimos más espacios. El resultado es malo porque no hemos sabido aprovechar el apoyo de nuestro público", afirmó el exjugador del Real Madrid y Sevilla.

"Nos ha faltado personalidad con el balón, tenemos que aprender, no hay que conformarse con esto. Nos espera una vuelta ilusionante en la que tenemos que dar la vida", agregó.

"Todos queremos ganar. Pero el fútbol tiene esto, no importa como juegues, lo que importa es el resultado. Ahora tenemos que mantener la cabeza fría. Los que tenemos más experiencia tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que dar la vuelta a esto", dijo el jugador del PSG, que encadena tres derrotas consecutivas.

Sergio Ramos no quiso hablar de su futuro tras esta temporada: "Vivo al día, trato de disfrutar del estado que estoy teniendo, desde el final de la temporada pasada me voy sintiendo bien y eso es lo que me hace dar todo por el equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá".

Otras declaraciones de los protagonistas:

"Hemos demostrado que podemos crearles dificultades, pero para eso necesitamos que todo el mundo esté en buena salud. Para la vuelta lo importante es que todos estemos bien, que comamos y durmamos bien. Sabemos que cuando estamos todos podemos hacer un fútbol ofensivo y ellos así no están cómodos", esas fueron las palabras de Kylian Mbappé.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG?

El duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions entre alemanes y franceses, será el próximo 8 de marzo en el Allianz Arena, en duelo que dará inicio a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.