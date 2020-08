Siempre hay tiempo para reír: la divertida burla de Juan Guillermo Cuadrado a Cristiano Ronaldo

Wojciech Szczęsny & Juan Cuadrado doing Cristiano Ronaldo's iconic Siiiii celebration after CR7 miskicked the ball in Juventus training! 🤣



A few minutes later Ronaldo gets his revenge on Cuadrado



🎥 @UEFA @13Szczesny13 | @Cuadrado | @Cristiano pic.twitter.com/4FOJtTmDHa