Simeone estuvo encendido: “No solo pasa por jugar a la pelota, sino por sentir lo que haces” Simeone reivindicó este martes el estilo de su equipo, que tiene que "seguir con un camino" y no le van a "confundir" y dijo que el fútbol "no pasa solo por jugar a la pelota", sino "por sentir lo que haces", como demostraron en el 2-0 vs Dortmund