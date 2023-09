Stefano Pioli, previo al debut por Champions League con el Milan: "Estoy en deuda con la afición"

El italiano Stefano Pioli, entrenador del Milan, aseguró este lunes que se siente en deuda con su afición tras la dolorosa derrota ante el Inter del pasado sábado (5-1), que ha sembrado las dudas justo antes del partido de Liga de Campeones ante el Newcastle inglés.

"He tenido muchos momentos felices y también algunos difíciles. Siento el gran peso de estos fracasos en el derbi, lo daría todo por cambiarlos. Estoy en deuda con la afición porque el año pasado, cuando jugamos muy mal, estuvieron a mi lado y se lo agradezco. Pero también porque me he convertido en el entrenador que más derbis ha perdido", declaró en la rueda de prensa previa al choque de este martes a las 11:45 a.m. (hora de Colombia).

De hecho, la situación ha provocado que este mismo lunes el sueco Zlatan Ibrahimovic, exjugador y leyenda 'rossonera', hiciera una visita al entrenamiento previo al duelo para animar a los suyos.

"Tenía que haber venido antes del derbi, pero solo ha podido venir hoy. Sabemos lo mucho que se preocupa por nosotros y yo he tenido la suerte de entrenarle. Me preguntó por los nuevos y hablamos de nuestras cosas", reveló.

El de mañana será un partido especial en el Giuseppe Meazza (San Siro), ya que el italiano Sandro Tonali volverá a la que ha sido su casa.

"Le abrazaré con mucho cariño. Ganamos juntos, será emocionante para él volver a San Siro y le deseamos lo mejor... a partir del próximo partido", comentó Pioli.

"No sé si el Newcastle se puede comparar con algún equipo italiano, en mi opinión es un típico equipo inglés. Con muchos jugadores de más de metro ochenta y también hechos para destacar en la Premier League. Para nosotros será importante empezar con buen pie, mejorar la racha del año pasado significaría llegar hasta la final", añadió.

"El grupo es duro y equilibrado, con el PSG como ligero favorito. Pero tenemos experiencia para afrontar la ronda con convicción y cualidades para superarla", sentenció.