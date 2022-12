Sterling y el optimismo de Pep Guardiola: "Creo que llegará para el partido contra el Real Madrid"

El extremo ingles se perdió el partido frente al Leicester City por una lesión en los isquiotibiales. Ahora, está a la expectativa de cara al encuentro de octavos de champions, frente a los españoles.

El entrenador del Mancheter City, el español Pep Guardiola, se mostró optimista por el estado físico de su jugador Raheem Sterling y confía en que esté disponible para el duelo contra el Real Madrid, el miércoles en la ida de la Liga de Campeones.

"Creo que sí, que llegará para el partido", respondió Guardiola cuestionado sobre si Sterling, que ha estado de baja durante tres semanas por una lesión en los isquiotibiales, jugará contra el equipo madrileño en el estadio Santiago Bernabeu.

Sterling regresó a los entrenamientos el viernes, pero no fue convocado para el choque de la Premier, en el King Power Stadium contra el Leicester y que terminó con la victoria del Manchester City por 0-1 gracias a un gol del brasileño Gabriel Jesús.

Guardiola, sin embargo, fue cauto porque "este tipo de lesiones son peligrosas. El jugador se siente bien pero el médico dijo que eran tres semanas de baja. No queremos arriesgarnos", añadió.

El técnico español confió en que pueda contar con el atacante ya en el Bernabeu. "Queremos que juegue ya en este partido y sobre todo que esté plenamente recuperado para la vuelta".

Pep Guardiola no quiso arriesgar con Sterling para la cita contra el Leicester porque "No hay ninguna posibilidad de ganar la Premier y es mejor no arriesgar si no es necesario".

El Manchester City salió de Leicester con los tres puntos y con el segundo puesto, al que aspiraba también su rival, consolidado. "Presionamos e insistimos en la victoria", dijo el técnico, que elogió la determinación de Gabriel Jesús, autor del gol. “Gabriel siempre aporta intensidad. Tuvo tres ocasiones claras contra el West Ham pero no disparó. Esta vez disparó y marcó".

"Es lo que quiero de los delanteros. Que vean la situación y tiren", añadió Pep Guardiola que tres minutos antes decidió la entrada al campo desde el banquillo de Gabriel Jesús en lugar del argentino Sergio Kun Agüero.

"Los entrenadores acertamos y somos muy buenos porque marcan y no somos buenos cuando no marcan. Pero las cosas no funcionan así". Los técnicos hacemos los cambios para mejorar, para hacer algo que ayude al equipo y evitar errores. Siempre hay un por qué", apuntó.