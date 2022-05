Steven Gerrard: "El Liverpool no hizo casi nada mal, fue una clase de defensa del Real Madrid"

Steven Gerrard, leyenda del Liverpool, alabó la actuación en defensa del Real Madrid y dijo que el Liverpool no hizo prácticamente nada mal.

"No materializaron sus oportunidades y no fueron precisos de cara a gol, pero no hicieron casi nada mal. El portero rival fue el hombre del partido, eso te lo dice todo. El Real Madrid dio una clase maestra en defensa", dijo Gerrard en 'BT Sport', donde actuó como comentarista.

"La defensa que hicieron a lo largo de todo el campo fue magnífica. Durante los 90 minutos estuvieron bloqueando disparos, defendiendo uno para uno y posicionándose perfecto".

Pese a la derrota, Gerrard confía en que el equipo se recuperará de esta derrota y aprenderán de esta experiencia. "Sin duda que se recuperarán. Aprendes de estos momentos. Este partido puede ser o la mejor noche de tu vida o una de las peores. Levantarán la cabeza e irán a por todo la temporada que viene", agregó el ahora entrenador del Aston Villa.

¿Quién fue el campeón de la Champions League en la pasada temporada?

El Chelsea, tras vencer 1-0 al Manchester City, en el estadio Do Dragao, ganó la edición del año anterior. Este fue el segundo título del club londinense en competencia, luego del logrado en la temporada 2011-2012.

¿Cuántas Champions League ha ganado el Real Madrid?

Luego de coronarse campeón en la edición 2021-2022, el Real Madrid acumula 14 trofeos de la Liga de campeones de Europa. Su última consagración en la competencia había sido en la campaña 2017-2018.