"Tenemos que seguir nuestro camino, que es darlo todo en el campo": Zinedine Zidane

El conjunto 'merengue' no va a especular en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Atlético, el miércoles sino que va a salir "a dar lo máximo", dijo su entrenador.

"Como siempre, vamos a entrar en el campo y pensar hacer el máximo para ganar el partido, lo único que queremos es siempre intentar jugar y dar lo máximo para ganar el encuentro", afirmó Zidane este martes en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los blancos afrontan el partido en el estadio Vicente Calderón con el cómodo colchón del 3-0 logrado en la ida, pero el técnico francés no quiere que su equipo pierda intensidad.

"Vamos a intentar jugar, intentar marcar como siempre, (el resultado de la ida) no va a cambiar nada en lo que queremos hacer nosotros", explicó.

"Seguro que el Atlético nos va a exigir con su armas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir nuestro camino", añadió Zidane, que quiere el pase a la que sería su segunda final consecutiva de Liga de Campeones.

Sin embargo, el técnico recuerda que en el fútbol los éxitos son rápidamente agua pasada.

"Siempre tienes que demostrar. Hemos ganado dos finales (de 'Champions' en 2014 y 2016 frente al Atlético), pero eso es pasado, ahora es un partido distinto", advirtió.

"Ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras, que hayas ganado dos finales no significa que vamos a pasar y si pensamos eso nos equivocamos", aseguró el técnico blanco.

Zidane tampoco cree que el hecho de jugarse la Liga y la Champions en apenas cinco partidos suponga una injusticia, después de todo el trabajo desplegado a lo largo del año.

"La injusticia es no hacer el máximo para conseguir las cosas que tenemos. Hasta ahora lo hacemos bien, mañana es otro partido y no hay más remedio. La injusticia, el fracaso, es no dar el máximo y nosotros estamos dando todo lo que tenemos dentro", dijo.

De cara al Atlético, "mi mensaje es seguir nuestro camino y nuestro camino es darlo todo en el campo", concluyó.