Tensión en el Atlético de Madrid: Joao Félix se mostró enfurecido por no jugar contra el Brujas

Joao Félix, delantero del Atlético de Madrid , visibilizó su enfado en el partido de este miércoles de la Liga de Campeones contra el Brujas al lanzar al suelo el peto del calentamiento cuando comprobó que ya no iba a disputar ningún minuto en el encuentro por decisión técnica, después de que Diego Simeone , su entrenador, agotó la última sustitución en el minuto 79 con la entrada de Axel Witsel por Antoine Griezmann .

"Pensé en Cunha a la derecha, Joao a la izquierda y Morata arriba, pero veía que ellos tenían fuerzas para salir al contragolpe, porque la necesidad nos estaba generando querer ganar el partido y atacar. Y entendía que la fortaleza en el medio campo nos podía generar más seguridad, ya que Griezmann empezaba a bajar su energía. En ese medio campo para atacar estaba muy bien, pero para sostenernos.... Y entró Axel (Witsel), salió bien, como lo que buscábamos, para seguir atacando, teniendo ocasiones, equilibrando para no perder el partido y quedarnos afuera de la Champions. Y en ese ida y vuelta de elección, tomé la decisión esa", explicó en ese sentido el técnico en la rueda de prensa posterior al duelo.

Joao no entró ni en la primera ronda de sustituciones, cuando Simeone dio entrada a Álvaro Morata, Yannick Carrasco y Rodrigo de Paul por Ángel Correa, Koke Resurrección y Thomas Lemar; ni en la segunda, cuando ingresó Matheus Cunha por Saúl Ñíguez; ni en la tercera, cuando el entrenador eligió a Witsel en lugar de Joao para suplir a Griezmann. Eran los dos únicos jugadores que estaban calentando en ese momento.

"No he visto nada y no tengo nada que opinar", añadió el entrenador sobre el visible enfado de Joao Félix cuando no entró al terreno de juego.

Suplente por cuarto encuentro consecutivo (Sevilla, Brujas, Girona y Brujas, por ese orden), desde su última titularidad en el derbi ante el Real Madrid , el atacante portugués no se quedaba sin jugar ningún minuto, estando disponible, con Diego Simeone desde el 7 de diciembre de 2021, también en la Liga de Campeones, en el duelo decisivo de la última jornada de la fase de grupos de la pasada campaña contra el Oporto en Do Dragao.

LA BRONCA DE JOAO FELIX: Simeone se decidió por Witsel para hacer el último cambio y el portugués no ocultó su enojo por no ingresar en el duelo ante Brujas en la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/WHU6sh7Sv9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022