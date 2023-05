Thibaut Courtois: "La manera duele más; 4-0 es una derrota muy dura"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la dura goleada encajada ante el Manchester City que deja al conjunto blanco fuera de la final de la Liga de Campeones (4-0) y aseguró que perdieron "ante un gran equipo" que está siendo "imparable".

"El principio fue esperado de ellos, con mucha presión, metían mucha gente para meternos en el área. Aguantamos bien pero no jugamos nuestro juego, no creamos ocasiones ni hicimos daño. Hizo que se sintieran más cómodos y tras el gol nos costó entrar en el partido. La pena el disparo de Toni que no fue dentro y esas ocasiones que entraban el año pasado no entraron. En la segunda parte lo intentamos pero ya fue imposible", analizó en Movistar.

Courtois lamentó la falta de agresividad de su equipo en el primer acto: "Hemos tardado mucho en hacer faltas, el segundo balón era de ellos y ante su presión hemos fallado muchos pases. Hemos corrido tras el balón, ellos estaban con siete arriba y no nos ha salida nada".

Pese a lo doloroso del marcador, el portero madridista pidió que se valorase llegar de nuevo a una semifinal de la Liga de Campeones.

"Al final la manera duele más. Puedes perder un partido 2-1 o 2-0 si has dejado todo en el campo, 4-0 es una derrota muy dura. Hay que estar orgullosos del camino que hicimos hasta aquí. Hemos perdido con un gran equipo, imparable en la Premier. No hemos hecho un buen partido. Sin estar a nuestro mejor nivel es muy difícil ganar", señaló.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, aseguró que el Manchester City "fue mejor y mereció la clasificación" tras imponerse 4-0 en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

"Felicitar al Manchester City porque fue mejor y mereció la clasificación. Transmitir el máximo respeto hacia nuestros jugadores tras una noche mala y triste para nosotros; esto pasa en el fútbol. El 2-0 al descanso fue un resultado muy adverso. La segunda parte fue más pareja, pero buscamos un 2-1 que no llegó. Estos jugadores nos han dado muchísimo y en una noche como hoy merecen nuestro respeto", comentó en Movistar +.

Un Butragueño que descartó que esto pueda suponer un cambio en el futuro del Real Madrid en cuanto a la continuidad de sus jugadores veteranos.

"No necesariamente. Es un grupo que tiene gente veterana y gente joven que han conseguido muchísimo. Hoy ha sido una mala noche. Es una lástima porque teníamos mucha ilusión y lo sentimos por el madridismo. Pero el Madrid, que está acostumbrado a ganar, a veces nos toca perder. Y cuando perdemos tenemos que estar unidos, esa es una de nuestras fortalezas", dijo.

Además, ponderó a Ancelotti a pesar de la derrota.

"Carlo tiene contrato con nosotros. Es un entrenador estupendo y ha ganado todo con nosotros. Es una mala noche para todos, estamos muy tristes y ya está. Reconocer la superioridad del rival y terminar la temporada de la mejor manera posible", declaró.