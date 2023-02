Thibaut Courtois, tras Liverpool 2-5 Real Madrid: “Mi error nos invitó a reaccionar”

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, dedicó la goleada en Anfield (2-5) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones a Amancio Amaro, y reconoció que un error suyo que ponía 2-0 abajo a su equipo, les "invitó a reaccionar".

"Queremos dedicar la victoria a Amancio, se nos ha ido una leyenda", aseguró Courtois antes de hablar de su error que costó un gol en contra. "No me pasa mucho, era un balón difícil de cara, controlé bien pero pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me botó en la rodilla. Es mala suerte pero el primer gol de Vini nos hizo respirar, luego le pasa lo mismo a Allison y en la segunda a la contra sabíamos que podíamos hacerles daño", analizó en Movistar+.

"Tenemos siempre la calidad para reaccionar. Por buscar algo bueno en lo malo es que ese error nos invitó a reaccionar. Tenemos mucho juego y mucho gol", añadió.

No dio por sentenciada la eliminatoria Courtois y agradeció el gesto de la afición de Anfield que ovacionó a Luka Modric y Karim Benzema. "Siempre es un gusto jugar aquí en Champions, había buen ambiente y saben ver bien lo que hacen Luka y Karim, por eso les han aplaudido al buen fútbol".

Publicidad

"No creo que seamos el gran favorito. El Madrid va a estar en la pelea hasta el final pero el Liverpool no es el equipo del año pasado. Juega bien pero es vulnerable a la espalda. Con la nueva regla todo puede pasar, tenemos presente lo que pasó con el Chelsea. Todo puede pasar, siempre somos favoritos pero veremos hasta donde podemos llegar", sentenció.

Por otra parte, el defensor central alemán Antonio Rudiger aseguró, tras la victoria 2-5 del conjunto blanco después de empezar 2-0 por debajo en el marcador frente al Liverpool que "nunca había experimentado una noche como esta en el fútbol".

"Nos dijimos a nosotros mismos que solo necesitábamos un gol y lo hicimos rápido; con esto volvimos al partido. Nunca había experimentado una noche como esta en el fútbol", dijo en declaraciones recogidas por la web de la UEFA.

Publicidad

"Es una locura. Vi durante el partido que todavía creíamos en ello, pero remontar así es una locura", amplió.