Thierry Henry 'explotó' contra Mauricio Pochettino: "No puedes defender con siete jugadores"

En las últimas horas, el entrenador Mauricio Pochettino, del PSG, ha sido cuestionado por la manera en que sus dirigidos se desempeñan y se posicionan en el terreno de juego. Esto, luego de caer 2-1 contra el Manchester City, el miércoles, en la quinta jornada de la Champions League.

Uno de sus detractores fue el histórico Thierry Henry, exfutbolista francés y quien ahora hace parte del cuerpo técnico de la Selección de Bélgica.

El galo, de 44 años, fue directo y apuntó contra el estratega argentino del cuadro parisino, en charla con 'CBS Sports'. "Si quieres ganar la Champions League no puedes defender con siete jugadores. Es imposible, no me importa quién seas”.

Y añadió que, "los laterales están expuestos, por lo que es prácticamente un tres contra uno, tres contra dos en el campo. El equipo que gana títulos, y la Champions League aún más, tienen sus tres delanteros de cara al balón. De esa manera, los laterales se sentirán más cómodos con lo que sucede detrás de ellos”.