Toni Kroos respaldó a Zinedine Zidane: "Nosotros nunca hemos dudado de su trabajo"

Toni Kroos , centrocampista alemán del Real Madrid, calificó de "final" el encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones que disputan en Alemania ante el Borussia Mönchengladbach, y dejó claro que la plantilla "nunca" ha tenido "dudas de Zidane".

"Sabemos la importancia que tiene el encuentro tras la derrota del primer partido. Tenemos presión para ganar. Es nada más y nada menos que una final para nosotros", afirmó con rotundidad Toni Kroos en rueda de prensa en el Borussia Park.

El centrocampista alemán respaldó la figura de su técnico. "Nosotros nunca hemos tenido dudas de Zidane . Perdemos y ganamos juntos. Por perder una vez no se puede decir que no estamos con él. Es lo fácil si algo va mal, pero no estamos así. Se vio el sábado", defendió.

Analizando el cambio de imagen del Real Madrid de las derrotas ante Cádiz y Shakhtar al Clásico, Kroos descartó que se debiese a un factor motivacional a la hora de encarar los encuentros en función de la grandeza del rival al que se enfrentan.

"No es por motivación. Después de las derrotas hablamos entre nosotros y estaba claro que no era falta de motivación. A veces no sale y es así, sabemos que un clásico siempre es especial pero la última temporada se vio que la Liga se gana contra los equipos pequeños", aseguró.

"Muchas veces jugamos bien contra el Barcelona pero perdemos puntos contra equipos más pequeños. Al Shakhtar no le veo equipo pequeño porque en Champions no los hay. Con esa derrota ya tenemos mucha presión para ganar mañana aquí", añadió.

Llegó a admitir el centrocampista alemán que contra el Cádiz "ningún jugador jugó a su nivel", señalándose él el primero: "Así no sale contra ningún equipo, aunque sea de Tercera". Aunque entiende que es normal que de vez en cuando salgan malos partidos con un calendario tan cargado que complica la regularidad.

"Contra el Donetsk nos faltó confianza tras su primer gol. Lo intentamos pero fue tarde. Lo bueno es que nunca nos rendimos y se vio el sábado que tras perder dos partidos seguimos intentamos cambiar la situación. No todo está bien ahora, hemos ganado un partido importante pero mañana es una final en la que tenemos que jugar mejor para ganar", avisó.

Reconoció Toni Kroos que sienten "presión" por la situación que tienen en la Liga de Campeones y aceptó la crítica que recibieron tras dos malos resultados seguidos: "Si juegas para el Real Madrid es así. Tienes que aceptar que si pierdes un partido hay crítica, es normal. Es mayor que en otros clubes pero lo importante es como reaccionas".

Vuelve Toni Kross a Alemania con felicidad y expresando el deseo de acabar su carrera en el Real Madrid. "Siempre me gusta volver a Alemania, es mi país, mi idioma, todo un poco más fácil para mí, pero disfruto mucho vivir en Madrid y más aún jugar en el Real Madrid. Durante estos años he tenido ofertas pero nunca he hablado con otro club porque soy feliz y mi idea es terminar aquí", dijo.

Con el Bayern de Múnich dominando el panorama europeo, Toni Kroos ve que el fútbol son ciclos y cree que el Real Madrid tiene plantilla para volver a aspirar al título.

"Tenemos equipo, es verdad que de momento el Bayern es el mejor equipo del mundo, solo hay que ver sus resultados y como juegan, pero ya en 2016 vivimos dos o tres años siendo los mejores nosotros y es normal no aguantar diez años porque hay equipos con mucha calidad. Pero esto puede cambiar rápido y por eso no tengo dudas de que podemos estar así en poco tiempo", sentenció.