Una total incógnita: ni los jugadores de Real Madrid saben quién será titular frente a Liverpool

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, fue titular en la última prueba del conjunto blanco antes de afrontar la final de la Liga de Campeones frente al Liverpool del próximo 28 de mayo, pero aun así no quiso dar por cerrada su presencia desde el inicio en dicho encuentro al asegurar que “todavía” no saben “quién va a jugar”.

¿Qué dijo Rodrygo sobre la final de la Champions League frente a Liverpool?

“Todavía no sabemos quién va a jugar. Todos estamos bien, listos para jugar y antes del partido lo decide el míster. Todos somos importantes, sea de titular o entrando después hay que ayudar al equipo; es lo que pienso siempre”, dijo el atacante en Movistar+.

Y es que la gran duda del italiano Carlo Ancelotti en el once, tras confirmar en la rueda de prensa posterior al empate frente al Betis (0-0) que el austriaco David Alaba llegará para la final de la ‘Champions’, es si contar con el uruguayo Fede Valverde o con Rodrygo para completar la alineación titular.

¿Cómo llega Real Madrid a la final de la Champions League?

El cuadro 'merengue', el cual se consagró campeón de la Liga de España hace un par de semanas, llega al decisivo duelo tras empatar sin goles frente a Real Betis en el último juego del campeonato local.

¿Cómo llega Liverpool a la final de la Champions League?

A la expectativa de la última fecha de la Premier League, en la que los 'reds', con Luis Díaz, podrían consagrarse campeones del certamen local, los dirigidos por Jurgen Klopp han conseguido la Copa de la Liga y la FA Cup, tras vencer a Chelsea en ambas finales.

¿Cuándo será el duelo entre Liverpool y Real Madrid?

El enfrentamiento entre los ingleses y los españoles será el próximo sábado 28 de mayo, desde las 2:00 PM, en el estadio Saint Dennis, en París, Francia.