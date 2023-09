Urs Fischer, técnico del Unión Berlín, valoró a su equipo: "Muy orgulloso por el desempeño"

El suizo Urs Fischer, entrenador del Unión Berlín, se mostró "decepcionado" por haber encajado el gol de la derrota contra el Real Madrid (1-0) en el minuto 94, pero a la vez "muy orgulloso por el desempeño" de su equipo en su debut en la Champions League.

"Estoy decepcionado. Si solo falta un minuto para llevarse un punto de Madrid entiendes la decepción, pero estoy muy orgulloso por el desempeño de mi equipo. Se ha hecho todo lo posible. Los primeros 30 minutos fueron buenísimos, un partido bastante equilibrado. Hemos jugado con mucha disciplina y los primero 30 minutos ofrecimos un juego muy adulto y audaz. Después cometimos fallos, pérdidas de balón innecesarias… los 15 minutos antes del descanso no me gustaron mucho", analizó en rueda de prensa.

"El Real Madrid ha ejercido una presión impresionante. En el segundo tiempo hemos tenido suerte, pero faltó un solo minuto para llevarnos un punto a casa", destacó.

"Es un partido especial. La Liga de Campeones es lo máximo con lo que sueñas como entrenador. Hemos trabajado duro para conseguirlo y es una recompensa para entrenadores, jugadores y para el club en su conjunto. Aunque no he podido disfrutar del ambiente porque he estado metido en el partido. Pero ha sido un momento precioso escuchar el himno de la Champions y en el Santiago Bernabéu. ¿Qué más se puede pedir?", aseguró sobre el estreno de su equipo en la Liga de Campeones.

Publicidad

"Yo diría que el fútbol es justo. En los 95 minutos el Real Madrid ha ganado, claramente; pero también duele la forma de perder. Hemos aprendido la lección; cosas como las de hoy (miércoles) son cosas que tenemos que aprender. No nos llevamos nada a casa, pero viéndolo con distancia nos ayuda de cara al futuro", señaló.

Urs Fischer que ponderó el nivel mostrado por el italiano Leonardo Bonucci, quien debutó con su equipo este miércoles.

"Tuvo un problema muscular, pero si vemos lo que ha hecho hasta el momento del cambio, ha jugado muy bien en la apertura del juego, anticipar jugadas… ha podido parar tres o cuatro acciones peligrosas. Ha aprovechado su experiencia junto a defensas jóvenes. Sabíamos que no iba a poder aguantar los 90 minutos y me hizo una señal para el cambio. Es un jugador que hacía tiempo que no jugaba un partido entero y que no ha hecho la pretemporada; es normal", valoró.

Publicidad

"Veremos si estará recuperado para el sábado. Van a haber algunas conversaciones con él para ver cómo se siente. Vamos intentar que esté en condiciones", comentó.

Además, el técnico del Unión Berlín aseguró que esta derrota "no deja huella" en su equipo y que se centra "en la regeneración" de los futbolistas para poder contar con once a buen nivel en su próximo compromiso liguero, el sábado contra el Hoffenheim.