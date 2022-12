Virgil Van Dijk dijo que el Balón de Oro no es para él, porque “Messi es el mejor y lo merece”

El defensor del Liverpool, campeón de la Champions League, fue preguntado si por su buena temporada debía ganar el Balón de Oro. Sin embargo, tuvo un rotundo no, y de paso destacó que el astro argentino del Barcelona debía ganarlo.

El holandés Virgil Van Dijk, defensa del Liverpool y mejor jugador de la final de la Liga de Campeones, respondió que el argentino Lionel Messi (Barcelona) es el "mejor jugador del mundo y merece siempre que siga en activo" el Balón de Oro, cuando fue preguntado sobre si él puede lograrlo este año.

"El Balón de Oro no es algo que tenga ahora mismo en mi mente. Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", aseguró el futbolista, designado el mejor de la final "por su magnífico rendimiento" según opinaron los observadores técnicos de la UEFA.

"En el primer tiempo no hubo muchas oportunidades, al menos importantes. Nosotros tuvimos un par de ellas. El penalti en el primer minuto nos ayudó, nos animó pero también puede ser peligroso. En el segundo tiempo, ellos han creado oportunidades y ha sido más complicado. Somos los ganadores. Todo va bien", explicó.

"Creo que la fiesta esta noche y mañana por la noche van a ser por todo lo alto. Van a ser dos noches largas. Voy a intentar disfrutarlas a tope y espero acordarme de todo después", explicó el central, que compareció ante la prensa con una cerveza.

No cree Van Dijk que la diferencia entre la derrota en Kiev en 2018 y la victoria en Madrid en 2019, en sendas finales de la Liga de Campeones, haya sido el portero. Karius en la primera y Alisson, con tres buenas paradas en el tramo final, en la segunda. "El fútbol no es un solo jugador, se pierde juntos y se gana juntos. Alisson ha estado ahí y ha parado unos disparos de Son", añadió.

También elogió el trabajo de su técnico, Jurgen Klopp: "Es un entrenador fantástico, pero también es una persona excepcional. Y como nos gestiona como jugadores durante los partidos, pero también fuera, es extraordinario. Es un placer trabajar con él y con el resto del cuerpo técnico. El entorno es muy bueno, el ambiente es buenísimo, estoy encantado y me siento orgulloso de que haya querido que jugara para este club".

"Tenemos que seguir teniendo hambre", enfocó ya al nuevo curso. "La temporada que viene empezamos de cero con desafíos nuevos y queremos ganar todas las competiciones en las que participemos. Claro que sí. Esperamos poder disputar el título de la Liga hasta el final al Manchester City al igual que este año, llevamos dos años consecutivos jugando la final de la Liga de Campeones y sería magnífico estar aquí cada año, pero sabemos lo difícil que es llegar a la final. Somos muy ambiciosos y a todos nos encanta disfrutar de estas noches, pero tenemos que ser humildes y seguir trabajando".