Vuelve las emociones de la Champions: los colombianos, protagonistas en Europa

Los duelos de ida por los octavos de final comenzarán este martes con la participación de los 'cafeteros' Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Tras los sobresaltos y sorpresas de la pasada temporada en las rondas decisivas, la Liga de Campeones promete de nuevo grandes emociones con la llegada de las rondas de eliminación directa, donde se sabrá si el Liverpool revalida su corona o hay un nuevo rey en el fútbol europeo.

La ida de octavos de final arrancará el martes con dos partidos, Atlético de Madrid-Liverpool y Borussia Dortmund-París Saint Germain, mientras que el plato fuerte de esta ronda, el pulso entre Real Madrid y Manchester City, se hará esperar hasta la próxima semana.

Hace un año, los octavos de final estuvieron cargados de emoción y resultados inesperados, especialmente cuando el Ajax holandés derribó al Real Madrid, que había ganado las tres Champions anteriores.

También en esa ronda de la pasada campaña, el Manchester United dio la vuelta a un resultado muy complicado en París y Cristiano Ronaldo guió a la Juventus a una gran remontada ante el Atlético de Madrid.

Esta vez, el Real Madrid tendrá un rival de mucho peso, el campeón inglés Manchester City, que dirige un viejo conocido, Josep Guardiola, rival acérrimo del equipo blanco por su ADN azulgrana.

La exclusión de los 'Sky Blues' de las competiciones europeas para las dos próximas temporadas, anunciada el viernes por la UEFA al considerarle culpable de violaciones de las reglas del 'fair play' financiero, añade todavía más presión al City.

El equipo inglés nunca ha conseguido ganar la Liga de Campeones, la gran obsesión de su propietario emiratí, que ha realizado grandes inversiones con ese objetivo. Si no lo logra esta temporada puede que su sueño tenga que esperar durante largo tiempo.

"Si no les ganamos, OK, puede venir el presidente o el director deportivo y decirme que no ha sido suficiente, que quieren la Liga de Campeones y que me destituyen", apuntó la pasada semana en declaraciones a Sky Sports.

En el lado del Real Madrid, está la vuelta de Eden Hazard tras dos meses lesionado, lo que ilusiona a los aficionados en el reto de buscar la 'Decimocuarta' corona como campeón de Europa de su historia.

Antes de ese gran duelo del 26 de febrero, la capital española será escenario de otro partido de altos vuelos, el del martes entre el Atlético y el Liverpool.

La dinámica de resultados del Liverpool esta temporada le convierte en claro favorito, pero los equipos de Diego Simeone suelen crecerse en las grandes noches europeas.

También genera expectación la visita del martes del París Saint-Germain a Dortmund.

Después de tres temporadas cayendo en octavos, el PSG espera que este año sea también el del asalto definitivo al título europeo.

"No jugamos a vida o muerte", intentó relativizar el director deportivo del conjunto parisino, el brasileño Leonardo.

La principal duda está en saber cómo afronta físicamente esta eliminatoria el brasileño Neymar, cuya presencia en Alemania, tras ser baja desde principios de febrero por un problema en las costillas.

El tradicional duelo a distancia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi esperará a la próxima semana.

La Juventus del portugués visita el 26 al Lyon, un equipo en dificultades en la liga francesa. Por su parte, el Barça del argentino juega el 25 en el campo del Nápoles, un club ligado para siempre al nombre de Diego Maradona, el otro gran mito del fútbol albiceleste.

Por su parte, José Mourinho, técnico del Tottenham (vigente subcampeón de Europa), recibirá el miércoles al RB Leipzig del joven entrenador de 32 años Julián Nagelsmann.

