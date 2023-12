Walter Mazzarri, entrenador del Nápoles, mira con emoción al Barcelona: "Será un reto fascinante"

El italiano Walter Mazzarri, entrenador del Nápoles , calificó el enfrentamiento contra el Barcelona para los octavos de final de Liga de Campeones como un "reto fascinante".

Mazzarri cogió las riendas del banquillo napolitano hace apenas un mes. Desde entonces se ha medido a Juventus, Inter, Real Madrid y ahora en el horizonte asoma el Barcelona por un puesto en cuartos de final.

El reto para Mazzarri es volver a colocar al Nápoles al nivel que exhibió la pasada temporada antes del duelo ante los catalanes, un reencuentro en Liga de Campeones tras aquella eliminatoria de dieciseisavos de final de Liga Europa que se llevó el Barcelona.

"Dije después del partido contra el Cagliari que todos los equipos que se clasificaron para octavos de final son fuertes y por lo tanto cualquier emparejamiento sería difícil, este contra el Barcelona lo es particularmente. Será un reto fascinante para nosotros", dijo el técnico, en declaraciones facilitadas por el club.

Habrán pasado dos años del último enfrentamiento entre ambos clubes, que se reencontrarán primero en el estadio Diego Armando Maradona, astro que jugó en ambos equipos.

Jugadores del Nápoles. Foto: AFP

¿Cómo fue el camino del Nápoles en la Champions League?

El conjunto italiano clasificó en la segunda casilla del grupo C, detrás del Real Madrid, equipo el cual no solo pasó en el primer lugar, sino que a su vez colocó su nombre en los octavos de final de la Champions League con un puntaje perfecto, pues no perdió ninguno de sus compromisos.

Nápoles acumuló 10 unidades en la fase de grupos del torneo más importante de clubes de Europa, consiguiendo su pase a 'octavos'.

En términos de la Serie A, el vigente campeón no ha podido estar de nuevo en la parte alta del campeonato aunque, por el momento, está clasificado a competencias internaciones en la siguiente temporada, pues está en la quinta casilla con 27 unidades.