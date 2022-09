Xavi Hernández le dio un voto de confianza a sus excompañeros, Jordi Alba y Gerard Piqué

Jordi Alba y Gerard Piqué, las dos vacas sagradas que más están sufriendo en este inicio de temporada la revolución que ha habido en la plantilla del Barcelona este verano, volvieron a tener protagonismo en el triunfo por 5-1 del conjunto azulgrana ante el Viktoria Pilsen en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones .

Xavi Henández anunció rotaciones en la rueda de prensa previa y cumplió su palabra. Hasta seis cambios hizo de inicio el técnico egarense respecto al once titular que ganó al Sevilla (0-3) el sábado en partido de Liga. Andreas Christensen, Sergi Roberto, Franck Kessié, Frenkie de Jong, Ansu Fati y Jordi Alba cambiaron el banquillo por el terreno de juego ante el Viktoria Pilsen.

Así, el último de ellos, Jordi Alba, regresó a la titularidad después de tres partidos. El lateral izquierdo de 33 años fue suplente en los triunfos azulgranas ante la Real Sociedad (1-4), el Valladolid (4-0) y el Sevilla, encuentros en los que su puesto lo ocupó el joven Alejandro Balde, quien le ganó terreno durante la pretemporada.

En cambio, Alba fue titular en el empate de la primera jornada de Liga ante el Rayo Vallecano (0-0). Ese día disputó 82 minutos y dejó una actuación que dejó mucho que desear, lo que llevó a Xavi a atreverse con su suplencia. Partiendo desde el banquillo, Alba acumuló 18 minutos en el Reale Arena y 26 en el Sánchez Pizjuán. En cambio, no jugó ni un minuto ante el Valladolid en el Spotify Camp Nou.

En total, antes del partido ante el Viktoria Pilsen, que jugó completo, Alba había disputado 126 minutos de 360 posibles, algo inimaginable en temporadas anteriores sin que el jugador estuviera lesionado. Además, la llegada de Marcos Alonso aún añadirá más competencia en el lateral izquierdo del Barça.

El rendimiento de Jordi Alba ante el Viktoria Pilsen superó el aprobado, pero el de l’Hospitalet de Llobregat no tuvo la presencia en ataque que le caracteriza. Sergi Roberto, que ocupó el lateral derecho durante el primer tiempo, se mostró más incisivo que su homólogo en el otro costado. Pero ninguno de los dos pasó apuros en defensa a causa de que el equipo checo prácticamente no inquietó la portería de Marc-André Ter Stegen más allá del gol de Sykora.

Xavi hizo tres cambios en la defensa en el once titular. Alba sustituyó a Balde, Christensen a Eric Garcia y Sergi Roberto a Ronald Araujo. En cambio, no tocó a Jules Kounde, lo que supuso que Gerard Piqué, quien hasta hoy no había disputado aún ningún minuto oficial esta temporada, siguiera en el banquillo hasta el descanso.

Entonces sí que Piqué, ya con 3-1 en el marcador, sustituyó a Sergi Roberto, que se fue con molestias. El futbolista de 35 años, además, entró en el terreno de juego heredando el brazalete de capitán que en el primer tiempo precisamente había llevado Sergi Roberto.

Los jugadores menos habituales probablemente seguirán teniendo minutos durante este mes de septiembre. Xavi ha dejado claro en varias ocasiones que durante la temporada habrá minutos para todos y que, aunque ahora futbolistas como Jordi Alba y Gerard Piqué tengan un rol más de suplente, en otros momentos del curso pueden tenerlo de titulares.

El Mundial de Catar ha comprimido el calendario de clubes y de aquí hasta el 17 de septiembre, dentro de 10 días, el Barça disputará tres partidos más: ante el Cádiz, el Bayern Múnich y el Elche. Después llegará un parón por selecciones.