Xavi Hernandez, enojado tras pregunta sobre una posible derrota del Barcelona contra Benfica

De la mano de Xavi Hernández empezó una nueva etapa en el Fútbol Club Barcelona. Con el exfutbolista esperan levantar cabeza y recomponer el camino. En La Liga, empezaron con pie derecho, venciendo 1-0 al Espanyol, y, ahora, quieren hacer lo mismo en Champions League.

Este martes 23 de noviembre, los 'culés' miden fuerzas contra Benfica, en condición de local. El partido no es nada fácil, pero tampoco imposible. Prueba de ello fueron las declaraciones entregadas por el entrenador español, previo al juego, en rueda de prensa.

Cuando uno de los periodistas le preguntó que ¿Cómo tomaría una posible derrota?, el estratega respondió, con algo de malestar, "no me gusta esa pregunta. Solo pienso en ganar, somos el Barcelona. Prefiero no pensar en esa idea de perder y no la contemplo."

"Lo que he vivido en este club es ganar y luchar por los títulos. Luego del partido habrá otra rueda de prensa, ahí hablamos de lo que sucedió. Por ahora, déjame soñar y pensar en lograr la victoria. Prefiero pensar en positivo. Benfica es un gran equipo y le tengo admiración", sentenció.