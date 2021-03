Zidane sabe que Duván Zapata y Luis Muriel son bravos: “Podemos jugar con tres centrales”

El francés Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , pidió a sus jugadores que olviden la ventaja de un gol con la que encaran el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta , y aseguró que tendrán "que demostrar mucho para pasar" ante un rival "muy fuerte".

"Tenemos que partir de cero, vencimos en la ida pero tenemos la vuelta y va a ser difícil. Pensamos que no hemos hecho nada. Es un partido en el que tenemos que demostrar mucho para pasar la eliminatoria. El objetivo es hacer un buen partido sin pensar en la ida", manifestó en rueda de prensa.

El técnico madridista aseguró que sus jugadores solo tiene en mente el duelo ante el Atalanta que calificó de "final" porque explicó que "para pasar la eliminatoria" tendrán que "hacer un gran partido".

"Es un rival muy fuerte con sus virtudes y tenemos que hacer un gran partido para pasar. Ellos van a venir a ganar el partido. Nosotros podemos jugar con tres centrales, ya lo hemos hecho en varios partidos, o podemos hacerlo con cuatro en defensa. Tenemos varias opciones y mañana vemos como lo hacemos", reflexionó.

Lamentó Zidane el nuevo percance de Eden Hazard pero aseguró que tiene jugadores preparados para que no se note la ausencia del belga. "No va a estar y no podemos hacer nada. Hay otros que lo van a hacer bien y no me preocupa. Esto suele pasar y sabemos que hay jugadores que pueden hacer un gran partido", afirmó.

Las lesiones vuelven a abrir debate interno sobre posibles errores que se están cometiendo aunque Zidane sacó la cara por los trabajadores del club.

"No creo que haya un problema, tenemos gente muy competente aquí que están todos los días cerca de los jugadores, pero hay cosas que no puedes explicar. Buscamos lo que está pasando, son cosas que pasan en el fútbol. Hablamos de la pretemporada, muchos partidos, acumulación de cosas en la cabeza que influyen mucho. Vamos a intentar recuperar a los jugadores. Ahora hay menos lesiones y espero recuperar a todos en breve", deseó.

El técnico francés defendió a Marco Asensio, fuera de la convocatoria de la selección española y que se quedó sin minutos con el Real Madrid ante el Elche tras nueve titularidades consecutivas.

"A lo mejor por números se puede juzgar pero sabemos el jugador que tenemos. Él entrena, está muy concentrado en lo que hace. Siempre queremos más de Marco por la calidad que tiene, es un jugador importante. Estamos con él y aporta al equipo cuando juega. Hay quien mete más goles y le vamos a pedir. Seguro que van a llegar con el tiempo", manifestó.

En lo personal afirmó Zidane que ninguna crítica le pasa factura y que no modificará su forma de dirigir ni expresarse como en situaciones de arbitrajes. "Tengo mucha suerte de estar aquí, no quejarme no significa nada. A veces me quejo pero soy lo que soy, no voy a ser otra persona porque no va a funcionar. No me voy a poner a gritar o hacer cosas que no soy yo", declaró.