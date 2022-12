Zinedine Zidane: "Nadie puede decir que tiene más hambre que nosotros”

El técnico del Real Madrid aseguró que nadie "tiene más hambre" de título que el equipo blanco al afrontar la final de la Champions, reiterando que no consideraría un fracaso no ganarla y acabar la temporada en blanco.

"Nosotros tenemos y vamos a tener siempre la misma ilusión, la misma entrega de siempre, nadie nos puede decir que tenemos menos hambre que los demás, somos el Madrid", dijo este martes en el día de puertas abiertas a los medios previa a la final del sábado contra el Liverpool en Kiev.

"Siempre queremos más y vamos a dar todo para intentar hacerlo de la mejor manera posible", añadió el técnico blanco, que afronta su tercera final de 'Champions' tras ganar el trofeo en 2016 y 2017.

El título europeo se quedó como único posible para salvar la temporada tras no poder ganar la Liga ni la Copa del Rey, pero Zidane no consideraría un fracaso una derrota.

"No hay ningún fracaso aquí", dijo Zidane, que sólo consideró "un palo duro" la eliminación en Copa del Rey.

- Cristiano, el mejor -

"El Real Madrid siempre quiere ganar todo, pero no siempre se puede ganar todo, lo importante es meter ilusión, las ganas, el trabajo, fracaso es si no estás motivado, si no trabajas", dijo Zidane.

El técnico blanco no adelantó el equipo que jugará el sábado contra el Liverpool, pero reconoció que es un alivio poder contar con todos y, sobre todo, con Cristiano Ronaldo.

"Claro que es mejor tener a Cristiano contigo porque es el mejor, lo demuestra cada año", dijo Zidane de su astro luso, máximo goleador de la 'Champions' esta temporada con 15 tantos, cinco más que Mohamed Salah, la estrella del Liverpool.

Pese a un inicio de temporada complicado, Cristiano "no se pone nervioso (...) hay jugadores a los que la presión les puede costar, y otros a los que nada, y él es uno de estos".

Su importancia para el equipo "es máxima, es el mejor entonces su importancia es máxima", insistió Zidane, que también puso el acento en la buena forma de Gareth Bale, que según la prensa apunta a titular con el portugués.

- Oportunidades para todos –

"Está muy bien, ha marcado muchos goles, ha tenido mucha continuidad sobre todo entrenando, no tanto jugando, pero en los últimos tres partidos que ha jugado lo ha hecho muy bien, pero no sólo marcando ha hecho otras cosas buenas", dijo Zidane, que también defendió el haber dejado de considerar a la 'BBC' (Cristiano, Benzema, Bale) intocable.

"Los demás (jugadores) están entrenando bien y también tienen que tener oportunidades, porque si no, el mensaje mío de que todos son importantes no vale", explicó.

"Los tres (BBC) son los mejores para mí, lo han demostrado muchas veces, pero luego tengo que demostrar mis ideas a mi grupo, tengo que tener actos, ahora estoy con uno, pero no significa que los tres no van a jugar otra vez", concluyó Zidane.

El técnico blanco, que mostró su admiración por el técnico rival, Jurgen Kloop, también rechazó sentir más presión que su rival por el hecho de afrontar su tercera final de 'Champions'.

"Es una final, queremos ganar como ellos, de la misma manera. Queremos ver un gran partido de fútbol y luego no sé lo que va a pasar, lo vamos a intentar, vamos a darlo todo", insistió el técnico blanco.