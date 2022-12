Zinedine Zidane y el juego contra PSG por Champions: "Debemos y vamos a mejorar"

El entrenador del Real Madrid habló del inicio de temporada en el torneo de España y lo que viene con el debut de este miércoles en la Liga de Campeones 2019/2020.

Zinedine Zidane, consideró "bueno" su inicio de temporada, pero en vísperas de debutar en Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, aseguró que tienen que mejorar y se mostró convencido de que lo harán.

"Se espera mucho de los dos equipos, pero estamos al inicio de la temporada. Nuestro inicio es bueno, aunque siempre se puede hacer mejor. Debemos y vamos a mejorar a todos los niveles. Para ellos es igual", afirmó.

Zizou se espera un partido duro en el Parque de los Príncipes, aunque reconoció que si no tuvieran las ausencias de Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani "serían mejores", pero aseguró que lo afrontan con la ambición de ganar.

El técnico francés no desveló nada de su planteamiento de este miércoles, pero aseguró que el belga Eden Hazard está listo para jugar y se deshizo en alabanzas al jugador.

"Siempre he pensado que es un jugador determinante, que en pocas ocasiones marca la diferencia. Lo ha demostrado y ahora quiere demostrarlo con nosotros. Creo que va a ser un gran jugador. No quiero comparar, pero creo que va a ser muy importante en el Madrid, su futuro va a ser formidable", aseguró.

Reconoció que llega al Madrid para ganar la Liga de Campeones, más que por tener frustración de no haberlo hecho con el Chelsea, porque tiene "la determinación de hacer algo importante".

"Sabía que venía a un club ambicioso, siempre tenemos que ser buenos, no hay lugar para otra cosa, y él tiene el carácter para ello. Hay que dejarle que se asiente", comentó.

También se refirió a Karim Benzema, que por su origen lionés, dijo, puede tener una motivación suplementaria en París.

Aseguró que las cosas para su compatriota "siempre han sido un poco más difíciles" porque no marcaba muchos goles, pero para el técnico, ahora que lo hace, "no es lo más importante".

"Siempre se piensa en el goleador, pero no es sólo eso. Ahora está marcando más, pero no es lo más importante, es un jugador de equipo y lo demuestra cada partido. A mi me interesa más eso. Es un jugador fantástico", afirmó.

Sobre la posible dependencia del equipo en el atacante galo aseguró: "Lo quiero siempre en mi equipo. Sabemos que es un jugador importante, pero los demás también lo son, tenemos que pensar como equipo".

Zidane se cruzará en el Parque de los Príncipes con el costarricense Keylor Navas, por quien dijo tener "mucho respeto y admiración" y a quien deseará "suerte" "por todo lo que ha hecho por el Madrid".

Al tiempo, dijo estar contento con el trabajo que está haciendo el francés Alphonse Areola, que dijo que tendrá minutos en el equipo.