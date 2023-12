A Carlos 'Pibe' Valderrama le tocaron las fibras por una mención de honor en Copa América

El jueves anterior se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, el sorteo de la Copa América 2024 que se jugará en tierras norteamericanas. En dicha gala hubo personalidades del fútbol y uno de ellos fue Carlos 'Pibe' Valderrama.

El popular 'Mono' de la ciudad de Santa Marta descrestó con su presencia entre tanta estrella, y además en la ceremonia recibió una distinción más que especial. El certamen dio a conocer el once ideal histórico de la Copa América y allí apareció el mítico '10' de la Selección Colombia.

El equipo ideal histórico tiene un esquema táctico de 4-4-3. En la portería está el paraguayo, José Luis Chilavert, como lateral izquierdo aparece Roberto Carlos, mientras que los zagueros centrales son el argentino Óscar Rugieri y el peruano, Héctor Chumpitaz. Como lateral derecho está el también brasileño Cafú.

En la mitad del campo los nombres que aparecen son los de Diego Simeone, actual entrenador del Atlético de Madrid, el chileno Arturo Vida, y por supuesto el 'Pibe' Valderrama.

En el frente de ataque está el exjugador uruguayo Enzo Francescoli, el brasileño Ronaldo Názario y Lionel Messi.

Tras conocer esta distinción por parte de la Copa América, Valderrama se mostró más que emocionado. Al de Pescaíto le tocaron las fibras ante la grata mención del certamen continental.

"Es un honor ser parte de esta elección, felicidades a todos y solo puedo dar gracias a esta profesión hermosa. Representando a Colombia siempre", esas fueron las palabras que escribió el exjugador de la Selección Colombia en su red social de Instagram, en la que a su vez compartió la publicación del once ideal histórico.

Este es el ´post' del 'Pibe':

Eso sí, tras la publicación del exjugador del Junior de Barranquilla y del Cali, entre otros, no faltaron los comentarios. Unos positivos y otros no tantos; ya que varios internautas no estuvieron muy de acuerdo con la elección del mediocampo, afirmando que faltaron otros jugadores.

Carlos 'el Pibe' Valderrama, en la Selección Colombia Getty Images

Carlos 'Pibe' Valderrama es uno de los futbolistas históricos de Colombia y reconocido a nivel mundial.

Recordemos cómo quedaron la composición de los grupos de la Copa América de 2024:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Concacaf 5 (Canadá o Trinidad o Tobago)

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela, Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Concacaf 6 (Costa Rica u Honduras).

La Copa América 2024 se disputará entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos, con final en Miami.