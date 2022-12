A Daniel Torres lo 'atacaron' en redes sociales tras quedarse en Alavés: ¿todo por la plata?

Varios seguidores del equipo español y del Albacete, en donde jugó la temporada pasada Daniel Torres, le 'echaron en cara' al volante colombiano que no quiso cambiar de club por cobrar su contrato completo en Alavés.

El jugador colombiano Daniel Torres confirmó este miércoles que regresa al Alavés. Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no fueron positivos y criticaron al mediocampista, que pasó en nuestro país por Santa Fe, Nacional y Medellín.

Varios de los seguidores del elenco albiazul y otros de su anterior equipo, el Albacete, le recriminaron por cuestiones relacionadas con su salario e ingresos.

“Oportunidad tenías en otro sitio de volver a ser futbolista y no la has querido. Has decidido la pasta (dinero) y lo sabes”, escribió un hincha del Alavés.

Por otra parte, un aficionado de su anterior club señaló que “aquí en Albacete lo querríamos de vuelta, pero no quería rebajarse el sueldo. Entre jugar y cobrar algo menos o estar sin convocar hasta enero y ganar más dinero, ha elegido la plata”.

Esos fueron algunos de los comentarios y críticas que le hicieron a Daniel Torres en sus redes sociales.

Clamé a Dios por una nueva oportunidad... Él me la ha dado!

