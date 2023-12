A David Ospina lo estaría buscando un grande de Brasil: lo quieren para ganar la Copa Libertadores

David Ospina ha sido tema para hablar recientemente. Su regreso a la Selección Colombia, luego de estar fuera de varias convocatorias debido a una lesión en su codo que lo dejó fuera de los terrenos de juego desde enero, ha sido un punto de inflexión importante para volverle a dar la relevancia que se merece el guardameta.

Sin embargo, ahora la cosa es diferente, pues en su actual equipo, el Al-Nassr, a pesar de estar ya recuperado por completo, no tendría la continuidad asegurada en el once inicial, además de no ser inscrito para disputar la Champions League de Asia, ya que cuando se acabó el plazo para este proceso, no se había recuperado al 100 por ciento.

Bajo todo este panorama, el arquero colombiano estaría buscando nuevos rumbos y recientemente se hicieron muy fuertes varios rumores de un nuevo traspaso para él. En primera instancia, se habló de un posible regreso a Atlético Nacional que terminó por desaparecer rápidamente. Por otro lado, también se habló que el Granada, de España, quería hacerse con sus servicios , sin embargo, el conjunto 'Nazarí' terminó por decantarse por Augusto Batalla, arquero argentino proveniente de San Lorenzo.

Ahora, otro equipo más estaría tras los pasos del antioqueño pues, desde Brasil, aseguran que a Botafogo le gustaría contar con David Ospina de cara a lo que será el Brasileirao 2024, además de su participación en la Copa Libertadores.

David Ospina, guardameta colombiano, con presente en el Al-Nassr. Foto: Getty Images.

Publicidad

Según el periodista brasileño, Medeiros, el 'equipo de la estrella' estaría tras Jhon Maciel, guardameta brasileño que juega actualmente en Valladolid, pero David Ospina también es del agrado de ellos y buscaría hacerse con el colombiano. "Botafogo está interesado en el portero John, pero no es el único en la agenda. Ospina, del Al Nassr, es otro nombre que interesa a Botafogo", aseguró el periodista.

No obstante, es claro al decir que el arquero nacido en Sao Paulo es la prioridad, aunque Ospina también está entre la lista de candidatos. "Sólo para complementar la información anterior, John es el plan A en este momento. Ospina está en la lista", aseguró Medeiros.

Complementando a informação do Venê.

O Botafogo tem interesse no goleiro John, mas não é o único que está na pauta.



Ospina, do Al Nassr é outro nome que interessa ao Botafogo.#BFR https://t.co/9rzPHU1DV6 — Medeiros (@canaldomedeiros) December 30, 2023

Por el momento, todo es un simple rumor y aún no hay nada confirmado respecto a lo que será el futuro de David Ospina sobre si se va a quedar en el equipo de Arabia Saudita, el Al-Nassr, o si buscará dar inicio a una nueva etapa en su carrera deportiva.

Publicidad

¿Cómo le ha ido a David Ospina en el Al-Nassr?

Tal como se mencionó previamente, el arquero colombiano no pudo tener el papel que se esperaba en el Al-Nassr debido a su lesión. Sin embargo, logró jugar 14 partidos en donde nueve de ellos sacó su arco en cero, recibiendo tan solo seis goles.