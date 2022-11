A Dávinson Sánchez le 'llueven' críticas en Inglaterra: "Es uno de los peores jugadores"

Dávinson Sánchez no está viviendo su mejor presente en el Tottenham, equipo al cual llegó en 2017, luego de una temporada en el fútbol de los Países Bajos, con el Ajax. A pesar de que en estos cinco años ha tenido actuaciones destacadas en la zaga defensiva, con la llegada del argentino Cristian 'Cuti' Romero, el cafetero ha sido relegado al banco de suplentes, y las veces que ha tenido que ocupar un lugar en el equipo dirigido por Antonio Conte, no le ha ido de la mejor forma.

Es por esto que, en las últimas horas, el exjugador británico Jamie O'Hara, que jugó en el equipo londinense de 2005 a 2011, y que tuvo toda su carrera en el fútbol inglés, fue bastante duro con las críticas que le hizo al jugador colombiano, en 'Talk Sport', luego de la victoria de los 'spurs' 4-3 frente al Leeds, el último encuentro de la Premier previo a la para por la Copa del Mundo de Qatar y en el que Sánchez vio acción en la segunda parte.

“La defensa es impactante. Conte ha tenido al Chelsea, ha tenido a la Juventus, ha tenido al Inter de Milán donde ha tenido buenas defensas y buenos centrales que saben cómo mantener la portería a cero, así que puedes jugar de esa manera, pero con el Tottenham no puedes jugar de esa manera. Tenemos a Davinson Sanchez, Eric Dier, Ben Davies, [Clement] Lenglet, quien no creo que se dé cuenta de lo que se trata la Premier League. No podemos mantener la portería a cero”, fueron las palabras del exfutbolista inglés.

No conforme con ello, hizo una fuerte crítica sobre el colombiano: “Davinson Sánchez lleva tres o cuatro temporadas en el club y no sé cómo sigue con la camiseta del Tottenham, es uno de los peores jugadores que he visto allí. Él no juega todas las semanas, si Cristian Romero está en forma, juega y es un muy buen jugador”.

Además, O'Hara agregó más, criticando también al arquero francés del Tottenham: “Conte quiere jugar este estilo, y tienes que aceptar que es su estilo, y cuando estamos jugando bien y en el contraataque y mantenemos la portería a cero, está bien. Pero cuando tienes jugadores atrás como Sánchez, Hugo Lloris nos ha estado fallando, Emerson Royal, que es uno de los peores laterales derechos que he visto en los Spurs, no puedes jugar de esa manera“.

Esta no es la primera vez que Jamie O'Hara hace fuerte declaraciones sobre el nivel del defensor internacional con la Selección Colombia, puesto que en octubre de este año, ya había hablado contra el cafetero: "Romero se lesiona y tienes que jugar con Dávinson Sánchez, que la verdad no sé a que juega".

"Es ridículo lo mediocre que es, y pone a todo el mundo al límite cuando juegas desde atrás con él en el equipo", fueron sus palabras en aquel momento, apuntando y haciendo responsable al cafetero de la floja respuesta defensiva de los dirigidos por Conte en algunos encuentros.