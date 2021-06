A días de decidir: desde Brasil, llegan nuevas noticias con relación al futuro de Miguel Ángel Borja

Miguel Ángel Borja se ha convertido en el delantero sensación del fútbol colombiano, quien además de haber despertado el interés de varios equipos, es el goleador de la aún naciente era de Reinaldo Rueda al mando de la Selección Colombia.

El delantero cordobés, quien fue el salvador de un agónico punto frente a Argentina, en la Eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar 2022, está próximo a terminar su cesión en el Junior y deberá volver a Palmeiras, en caso de que el conjunto 'tiburón' no logre llegar a un acuerdo con el equipo de la ciudad de Sao Paulo.

Según informó el medio 'Globo Esporte', "El club colombiano firmó inicialmente con una oferta de $ 3 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos de Borja, y el Verdão dijo que no acepta negocios en estos términos. Se espera que Junior se acerque a los US $ 4,3 millones (R $ 21,3 millones), pero Palmeiras no fue contactado nuevamente".

Sin embargo, el equipo 'verdao' está dispuesto a negociar con el conjunto barranquillero, para poder recuperar la inversión realizada de 10,5 millones de dólares, que en su momento pagaron a Atlético Nacional, para hacerse con los servicios de Borja Hernández.

Asimismo, Palmeiras no vería con malos ojos la reincorporación del oriundo de Tierralta, Córdoba, pues ya habría sido aprobado por el entrenador portugués, "El club tampoco descarta su reincorporación, ya que Abel Ferreira ha aprobado la actuación del jugador, que marcó 35 goles en 59 partidos para el Junior Barranquilla" informó el medio citado.

A falta de una semana para que culmine el contrato de Miguel Borja con el Junior de Barranquilla, el 30 de junio, el 'tiburón' deberá mejorar su oferta si quiere mantener esa prioridad que tiene acordada con el equipo brasilero, si no, su goleador podría terminar muy lejos del territorio colombiano.

Recordemos que el delantero de la Selección Colombia es pretendido también por Boca Juniors, quienes estarían dispuestos a pagar una importante suma de dinero que pueda complacer a las directivas del 'verdao'.