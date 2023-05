A Duván Zapata lo quiere un equipo en Turquía: el Fenerbahce lo tiene en la mira

A Duván Zapata aún le resta un año de contrato con el Atalanta, de Italia, y se asegura en la prensa internacional que su continuidad en el conjunto de Bérgamo no estaría del todo garantizada. Si bien esta temporada no ha sido la mejor para el artillero colombiano por el tema de lesiones y molestias físicas, al 'Toro' no le faltan los pretendientes para hacerse con sus servicios deportivos.

En las últimas horas en los medios de Turquía señalaron del interés del Fenerbahce por el potente delantero de nuestro país. Así las cosas, fue el portal 'Fanatik' el que reveló dicha información.

"Se ha afirmado que el Fenerbahce está interesado en el delantero colombiano Duván Zapata, que milita en el Atalanta de la Serie A de la Liga italiana", se lee en el tabloide anteriormente mencionado.

Eso sí deja claro 'Fanatik' que su precio en el mercado podría ser un problema en caso del posible fichaje ya que éste podría elevarse. "Aunque el valor de mercado actual del delantero colombiano ronda los 10 millones de euros, se afirma que el traspaso del jugador puede darse a un coste mucho más. Además, le queda un año de contrato al jugador".

De otro lado, informó el medio turco que el entorno del exjugador del América de Cali ya habría tenido contactos con el Fenerbahce y que las conversaciones habrían sido productivas.

"También se conoció que la reunión con el entorno del jugador fue positiva, hubo intercambio de ideas y en principio se abordó con calidez el traspaso", complementó 'Fanatik'.

Según la prensa italiana, más exactamente 'La Gazzetta dello Sport', avisó hace algunos días que Duván Zapata no jugaría más esta campaña en la Serie A con el Atalanta por un problema muscular en la pantorrilla. Siendo así su tercera lesión en la temporada 2022/2023 y la sexta en el último año y medio.

La temporada de Duván Zapata con el conjunto de Bérgamo no ha sido la esperada y sólo ha logrado convertir dos goles en la actual Serie A; uno se le anotó al Lecce y otro al Torino.

Recordemos que el futbolista de 32 años ha vestido las camisetas del Nápoles, Udinese, Sampdoria y el Atalanta, en Italia. Mientras que en Colombia jugó en el América de Cali y también actuó en el fútbol argentino con Estudiantes de la Plata. Además, ha tenido participación con la Selección Colombia en partidos de preparación y competiciones oficiales.