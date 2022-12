A Duván Zapata lo van llevando con calma: “Todavía no estoy del todo recuperado, me falta un poco”

Estas fueron las palabras del delantero colombiano, previo al duelo que este domingo sostendrán los de Bérgamo frente a la Sampdoria, por la fecha 12 de la Serie A.

Duván Zapata sigue con su proceso de recuperación acorde a los tiempos que se trazó desde el momento en el que sufrió una lesión de primer grado en el aductor derecho, en el juego de preparación de Colombia frente a Chile, el pasado 12 de octubre.

Por eso, no sorprendieron sus palabas en la previa del duelo que, este domingo, Atalanta sostendrá frente la Sampdoria. “Todavía no estoy del todo recuperado, me falta un poco”.

En esa misma línea, su entrenador Gian Piero Gasperini aseguró que al delantero ‘cafetero’ lo van llevando de a poco, porque no quieren tomar ningún tipo de riesgo en su proceso de recuperación.

“Venimos de partidos muy duros, contra Nápoles, Lazio, Cagliari, y llevamos algunas dolencias con nosotros. Sin mencionar que llevamos siete juegos sin Zapata, que quizás fue nuestro jugador más importante antes de la lesión”, aseguró el estratega en rueda de prensa.

Sobre el regreso a los entrenamientos del delantero colombiano, Gasperini afirmó que viene bien y esperan contar con él para el duelo contra Juventus, del próximo 23 de noviembre.

“Intentó entrenar el jueves, pero tuvimos que detenerlo un poco para evitar recaídas. No tenía ninguna, pero aún no se ha recuperado por completo. Para su tipo de lesión, un mes de parada es lo indicado. Para la ‘Juve’ le quedan dos semanas, hay suficiente tiempo para recuperarlo, incluso si hay lesiones musculares, siempre queda un pequeño signo de interrogación”, concluyó.