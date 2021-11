A Edwin Cardona lo tienen en un pedestal, en Argentina: "Es un crack, no hay nadie como él"

Edwin Cardona tuvo una buena presentación en el juego Boca Juniors vs. Sarmiento, que terminó 2-0 a favor del 'xeneize', este sábado, y al colombiano le 'llueven' elogios en Argentina.

En esta ocasión fue Jorge Riquelme, padre del histórico Juan Román, quien habló sobre las condiciones del mediocampista antioqueño y lo exaltó.

"Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol. (...) No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él", expresó en 'AM 990'.

Los medios del sur del continente también resaltaron la labor de Cardona y, 'TyC Sports', lo calificó con un 8, mientras que el diario 'Olé' le dio un 9, siendo uno de los mejores de la plantilla.

Boca Juniors es cuarto en la tabla de posiciones, con 36 puntos, y se acerca a los cupos de las copas internacionales del próximo año, su gran objetivo.