A Ernesto Valverde le llueven insultos en Instagram por no alinear a Yerry Mina en Champions Ernesto Valverde, técnico de Barcelona, tomó este martes la decisión de no contar con Yerry Mina, para el partido jugado en el estadio de Stamford Bridge y de inmediato, los comentarios de los aficionados colombianos no se hicieron esperar.