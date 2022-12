Falcao García se quedó con las ganas de ser campeón en la Liga de Turquía, con Galatasaray , pero los medios de dicho país le reconocen al colombiano el hecho de que fuera el jugador que más goles anotó en la temporada.

Bournemouth, con Jefferson Lerma los 90 minutos, se ilusiona con el ascenso: venció 1-0 a Brentford

Publicidad

Así lo hizo saber 'Sporx', en las últimas horas, y luego de que Besiktas dejará sin trofeo al equipo de 'El Tigre' en la última jornada. Todo esto, en medio de las constantes lesiones del ex River Plate .

"Los máximos goleadores del equipo amarillo-rojo esta temporada fueron Radamel Falcao García, que sufría lesiones constantemente, y Mbaye Diagne, que abandonó al equipo a mitad de la temporada", indicó el medio en su sitio web.

Girona, de Bernardo Espinosa, quiere regresar a primera división: derrotó 1-0 a Gijón, en España

Las dolencias fueron un punto fundamental en la temporada de Falcao García, que nunca se fueron de un todo. Inclusive, el ariete de la Selección Colombia se perdió la definición del campeonato por molestias en su espalda.

Publicidad

Así las cosas, no todo fue tan malo para el ex Atlético de Madrid en la campaña. Si bien no pudo desplegar todo su arsenal ofensivo, ayudó con sus goles a que el Galatasaray tuviera la ilusión de un nuevo título hasta los últimos instantes.

Carlos Bacca está en 'boca' de todos por su triplete: entre los mejores de la fecha en LaLiga

Publicidad