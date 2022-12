A Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa les dieron vacaciones en Boca Juniors

Según el medio argentino, no habrá más entrenamientos a distancia y tampoco les dejaron un plan de trabajo a los jugadores para estos días, pensando en su tranquilidad mental.

Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors, le dio vacaciones a la plantilla de jugadores hasta el 8 de junio próximo, aseguró este viernes el diario ‘Olé’.

La razón obedece a que no hay competencia a la vista y que, por lo visto, el regreso de la actividad en Argentina podría tardarse más de lo que se creía.

“Y así será nomás, no más Zoom, no más entrenamientos a distancia, no más intervenciones de Russo desde la compu, no más nada. Incluso, ni siquiera es que les dejaron un plan de trabajo a los jugadores para estos días”, aseguró el medio argentino.

Cabe recordar que en el equipo ‘xeneize’ se encuentran los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa, quien afronta una causa por violencia de género y su continuidad en Boca es una incógnita.