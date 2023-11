¿A Frank Fabra le cobran su expulsión en Copa Libertadores? En duda su futuro en Boca Juniors

Frank Fabra es uno de los jugadores más señalados luego de la derrota de Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense. El colombiano fue expulsado en el tiempo extra y en Argentina no le perdonan eso.

Y en el club ‘xeneize’ también empezó a ‘tambalear’ el futuro del lateral izquierdo con la camiseta del elenco azul y oro, y lo que sucedió el sábado pasado es uno de los argumentos por los que se evaluaría su continuidad.

Por eso, en el diario ‘Olé’ realizaron una nota sobre los futbolistas que podrían irse de Boca Juniors y el nombre de Frank Fabra fue uno que ocupó unos buenos renglones.

“Nombres pesados que están en la mira: Fabra y Benedetto Las (ex) vacas sagradas: el cachetazo de Frank Fabra a Nino y su posterior expulsión marcó el fin de ciclo del jugador del plantel con más años en el club. El colombiano llegó en 2016, obtuvo la doble nacionalidad y en estos siete años las vivió todas. Convive en el recuerdo del hincha goles memorables producto de su incuestionable calidad, pero también errores inolvidables en situaciones decisivas, un asterisco que siempre lo acompañó a lo largo de su carrera en Boca”, explicaron de entrada en el citado medio.

Luego de eso, recordaron otros errores o malas salidas del jugador de nuestro país que aún son recordadas por los hinchas y por las que ha ido perdiendo el respaldo.

Frank Fabra jugador de Boca Juniors MATIAS BAGLIETTO/NurPhoto via AFP

“Si bien no jugó la final del 2018 por lesión, a Fabra se le recrimina la expulsión (por agredir a un rival) en la semi ante el Santos (0-3) que marcó la eliminación del equipo de Russo de la Copa de 2020. Es posible que el lateral continúe un tiempo más en el club, pero son estos momentos los que marcan los destinos y la necesidad de no continuar con una situación que no da para más se anticipa imprescindible”, finalizaron sobre Frank Fabra.

Ya sobre el otro colombiano del plantel, Jorman Campuzano se profundizó mucho, ya que no era casi ni tenido en cuenta constantemente por Jorge Almirón, y su salida es aún más viable.

“El banco de suplentes de Boca en el Maracaná tuvo mucho nombre y poca solución. Al lado del Almirón, un sinfín de futbolistas a los cuales el DT les perdió confianza y estuvieron más para rellenar la planilla que como alternativa. Jorman Campuzano, Facundo Roncaglia, Juan Ramírez y Pulpo González, más un Norberto Briasco que hasta se quedó afuera del banco”, concluyeron.

Así las cosas, habrá que esperar si para la próxima temporada los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano seguirán su historia en Boca Juniors o si deberán ‘tomas sus maletas’ y comenzar una nueva etapa en otro club.