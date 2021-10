“A James no le funciona la cabeza, no tiene concentración”: dura crítica de una leyenda del Bayern

James Rodríguez despierta toda clase de comentarios por sus cualidades en la cancha y las decisiones que ha tomado afuera de ellas, en su carrera deportiva. El colombiano tuvo un paso de dos años por el Bayern Múnich, donde dejó opiniones divididas sobre su rendimiento.

Paulo Sergio, exfutbolista del equipo 'bávaro' y que da su concepto en medios sobre los latinoamericanos que juegan en Alemania, habló sobre el volante colombiano y la impresión que tuvo de él.

"Yo he acompañado un poco las noticias de James y tengo una foto con él cuando estaba en Bayern. Es un gran jugador, un hombre que habla muy bien y que ha tenido un buen periodo en Bayern, pero pienso que la cabeza no le funciona... no tiene la concentración para hacer lo que debe hacer, porque tiene mucho potencial para estar jugando en alto nivel con 30 años", dijo el brasileño, en conferencia de prensa al diario 'MARCA'.

Sobre la irregularidad en su juego, Sergio añadió: "Yo sentí que él no tenía más ganas. Hacía un partido bueno, un partido más o menos y otro mal. Tú necesitas tener el foco, si no, no vas a jugar en alto nivel... James no debería estar en Catar por su buen fútbol, pero él es un jugador que está dando un paso adelante y dos atrás. Ahora deberá acostumbrarse y retomar su nivel".

Publicidad

Recordemos que James tuvo un buen desempeño en el Bayern bajo el mando de Carlo Ancelotti, hasta que reemplazaron al italiano por Niko Kovač, con quien no compaginó y tuvo que volver al Real Madrid tiempo después.