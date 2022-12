No todas son malas noticias para James Rodríguez: los dos equipos ingleses que lo quieren

Si algo es claro es que James Rodríguez tiene mercado y ahora que no lo tienen en cuenta en el Real Madrid no le van a faltar pretendientes. En su edición de este domingo, 'The Sun' se refirió al interés de Manchester United y Arsenal por el jugador colombiano.

"Los dos clubes están atentos de James. Real Madrid estaría pensando en un valor de 22.5 millones de euros por la transferencia. Después del coronavirus, Florentino Pérez necesita recoger dinero, hacer caja para poder contratar", se leyó en uno de los apartados de la nota.

Así no es la primera vez que el nombre de Rodríguez Rubio se toca entre clubes de Inglaterra de importancia como el United y el Arsenal. El tema sale a la luz justo cuando Zinedine Zidane dejó por fuera de la convocatoria al volante para el partido de este domingo contra Athletic de Bilbao.

James Rodríguez solamente ha contado en una oportunidad para Zidane desde que se retomó la competencia en la Liga de España. Incluso este domingo, el entrenador francés dijo que no quería hablar más del colombiano y que se había quedado fuera de la convocatoria por decisión propia.

Este fin de semana, la prensa española también indicó que el futbolista de la Selección Colombia saldría del Madrid por una cifra inferior a la que se podría pensar, ya que al club blanco le urge su venta antes de que el pase quede en su poder, ya que finaliza su contrato en junio de 2021.