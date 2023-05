A James Rodríguez le 'bajaron la caña' tras sonar para la Premier League: "sería una idea ridícula"

James Rodríguez se encuentra sin equipo en la actualidad y se ha convertido en uno de los nombres más apetecido en el mercado de transferencias. El talento del cucuteño no se ha puesto en duda, y en el último tiempo en su fugaz paso por Olympiacos demostró que su calidad está intacta.

Así las cosas, y luego de haber puesto fin a su vinculación contractual con el conjunto heleno, de forma prematura, el cucuteño quedó libre y a disposición de quien quiera contar con sus servicios. De inmediato aparecieron distintos clubes que han intentado seducir al futbolista de 31 años para unirse a sus respectivas plantillas. Entre ello han tocado la puerta desde Brasil, Turquía, y según algunas versiones también se ha presentado el interés de equipos de Italia, España y de Inglaterra.

De este modo, con la Premier League como uno de los posibles destinos de Rodríguez Rubio, un periodista británico 'le bajó la caña' al posible retorno de James a la máxima categoría del fútbol inglés, y catalogó el posible traspaso de "ridículo".

"Ahora el jugador es aún mayor, no se ha estado desgarrando exactamente en las ligas en las que ha jugado desde entonces, y no sugiere que su cuerpo haya realizado ningún tipo de transformación notable, creo que sería una idea ridícula para el Everton, para tratar de traerlo de vuelta", expresó Paul Brown, periodista de 'Give Me Sport'.

Recordemos que James Rodríguez tuvo una temporada destacada en su paso por la Premier League, donde logró disputar un total de 26 partidos y jugando un total de 2.046 minutos en el campo de juego. Durante ese tiempo, anotó seis goles y ofreció nueve asistencias para sus compañeros de equipo. Asimismo, recibió cuatro tarjetas amarillas durante la temporada. En general, su contribución al equipo fue significativa y fue un jugador clave en su papel, en una campaña en la que estuvo dirigido por Carlo Ancelotti, y en la que logró ser líder por algunas jornadas con el conjunto 'toffee'.

Así las coas, y aunque el cucuteño no ha mostrado ningún tipo de indicio sobre cuál podrá ser su próximo destino en su carrera como futbolista, el mediocampista de 31 años se ha mostrado bastante activo en sus redes sociales, donde ha dejado ver que se está entrenando a alta intensidad para estar listo para su próximo reto.

Eso sí, resta esperar que otros equipos se suman a la puja, y cuál será la decisión que tomará el cucuteño para su futuro.